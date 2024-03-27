Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar\'ın Seçim İrtibat Merkezi Açılışları Nokta Mitingine Dönüştü

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar'ın Emek'te düzenlenen seçim irtibat merkezi açılışları nokta mitingine dönüştü.
Osmangazi ilçesinde görev yaptığı 15 yıllık sürede yaptığı hizmetlerle ilçede yaşayanların gönlünde taht kuran Başkan Dündar, Emek Adnan Menderes ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde düzenlenen seçim irtibat merkezi açılışlarında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Yaptığı hizmetlerle Osmangazi ilçesinin çehresini değiştiren Dündar, yaptığı dev eserlerin devamı için yeni dönem görev alabilmek için vatandaşlardan destek istiyor. İlçeye kazandırdığı güzel hizmetlerden dolayı Dündar, gittiği her mahallede büyük coşku ve destekle karşılaşıyor. Emek'te ilk olarak Fatih Sultan Mehmet mahallesinde seçim irtibat merkezi açılışı yapan Dündar'ı coşkulu kalabalık karşıladı. Daha sonra Adnan Menderes mahallesinde yapacağı seçim irtibat merkezine geçen Dündar'ın burada yapacağı açılış yoğun kalabalıktan dolayı nokta mitingine dönüştü. Burada yüzlerce kişi slogan eşliğinde coşkulu bir karşılama yaptı. Düzenlenen seçim irtibat merkezi açılışlarına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, AK Parti AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve vatandaşlar katıldı.
Emek'te 31 Mart akşamının müjdesini aldık
Bugün Emek'te 31 Mart seçimlerinin müjdesini aldıklarını ifade eden
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi ilçemizde 136 mahalle 8 bin 500 cadde ve sokağımız var buralarda geziyoruz. Biz seçim öncesi de cadde ve sokaklarda geziyorduk bugünde geziyoruz. Biz gittiğimiz her mahalle ve cadde aynı coşkuyla karşılaşıyoruz. Bugün Adnan Menderes ve Fatih Sultan Mehmet mahallerinde yapacağımız seçim irtibat merkezi açılışları nokta mitingine dönüştü. Buralarda vatandaşlarımız bizi kalabalık ve coşkuyla karşıladı. CHP'nin lideri Bursa'ya geldiğinde meydanlara çıkamıyor. Bugün bizim topladığımız gibi bir kalabalık toplayamıyor. Toplantısını meydan yerine salonda yapıyor. Ben bugün bizleri yalnız bırakmayan Adnan Menderes ve Fatih Sultan Mehmet mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. Bizim işimiz hizmet gücümüz Osmangazi, biz yaptığımız hizmetlerimizle vatandaşlarımızın karşısına çıkıp destek istiyoruz. Vatandaşlarımızda yaptığımız hizmetlerden dolayı bizi böyle coşkuyla karşılıyor. Biz yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Biz vatandaşlarımızın verdiği güçlü destekle yeni dönemde da hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizde algı değil hizmet belediyeciliği var biz Osmangazi ilçemize o kadar çok hizmet yaptık ki gittiğimiz yerlerde yaptığımız hizmetleri saymakta güçlük çekiyoruz. Bu kalabalık ve coşku bize gösteriyor ki 31 Mart akşamı Osmangazi ve Bursa'nın burçlarına yeniden cumhur ittifakı bayrağını dikeceğiz" dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Seçime çok kısa bir zaman kaldı inşallah vatandaşlarımızdan aldığımız destekle Osmangazi ve Bursa'da tarih yazmaya devam edeceğiz. Bizler hizmetlerimizle konuşuyoruz. Bizim yaptığımız hizmetler ortada Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Bursa'ya gece ve gündüz demeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz gücümüzü vatandaşlarımızın desteğinden alıyoruz. Bugün bizi coşkuyla karşılayan Adnan Menderes ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerimiz seçimi kazandığımızın müjdesini veriyor. Bursa ve Osmangazi'mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Bugün burada bizleri karşılayan coşkulu kalabalık 31 Mart akşamını müjdesini veriyor. Bizler AK Parti olarak her zaman hizmet ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerin karşılığında da vatandaşlarımız bizlere destek verdi ve vermeye devam ediyor. İnşallah 31 seçimlerinden de zaferle çıkarak hizmetlere AK Parti belediyeciliği olarak devam edeceğiz" diye konuştu.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, "Bugün sizlerden milletine yıllarca hizmet etmiş Osmangazi'de Mustafa Dündar, büyükşehirde ise Alinur Aktaş, başkana desteklerini istiyoruz. Bu gece bizleri karşılayan coşkulu kalabalıklar bizlere 31 Mart akşamı yapacağımız zafer kutlamasının provası gibi hissediyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Fatih Sultan Mehmet ve Adnan Menderes mahalleleri seçim irtibat merkezleri kesilen kurdelenin ardından açıldı. - BURSA
Son Dakika › Politika › Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın Seçim İrtibat Merkezi Açılışları Nokta Mitingine Dönüştü - Son Dakika
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