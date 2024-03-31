Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, oyunu ailesiyle birlikte kullandı

Politika

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, oyunu ailesiyle birlikte kullandı.

Oyunu kullanmak için Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ailesiyle birlikte gelen Başkan Dündar, 1207 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmak için okula gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dündar, seçimlerin Bursa ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, "2 aylık bir seçimsüreci neticesinde bugün tüm Türkiye sandığa gidiyor. Bizlerde aynı şekilde çalışmalarımızı bitirdik. Belirli saate kadar çalışma yaptık bugünde oy kullanmak için sandığa geldik. Seçimler inşallah şehrimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Oy kullanma işleminin ardından Başkan Dündar, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA