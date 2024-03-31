Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, oyunu ailesiyle birlikte kullandı

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, oyunu ailesiyle birlikte kullandı.
Oyunu kullanmak için Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ailesiyle birlikte gelen Başkan Dündar, 1207 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmak için okula gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dündar, seçimlerin Bursa ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, "2 aylık bir seçimsüreci neticesinde bugün tüm Türkiye sandığa gidiyor. Bizlerde aynı şekilde çalışmalarımızı bitirdik. Belirli saate kadar çalışma yaptık bugünde oy kullanmak için sandığa geldik. Seçimler inşallah şehrimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
Oy kullanma işleminin ardından Başkan Dündar, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA
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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve diğer parti üyeleri, 31 Mart Mahalli İdari seçimleri için oy kullandı. Tüzün ve diğer üyeler, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi ve 5 yıllık emeğin helalleşme anı olduğunu belirtti. Ayrıca, İmamoğlu, bireylerin eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini ve istemeden kırdığı kimse varsa haklarını helal etmesini istedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Karalar, demokrasiye ve ülkeye hayırlı bir seçim olmasını diledi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan Filiz Kavalcı, 4 dönemdir rakipsiz olarak seçimlere katıldı. 50 yaşındaki Kavalcı, Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı unvanına sahip.
Elazığ Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir kampanya süreci geçirdiklerini ve diğer adaylar hakkında hiçbir söz sarf etmediklerini belirtti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sandık başına giderek oy kullandı. Alan ve Hacıbektaşoğlu, seçimlerin Zonguldak için hayırlı olmasını diledi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
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