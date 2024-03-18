Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni seçim ofisini kentsel dönüşümle yeniledi

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Dündar yeni seçim ofisini kentsel dönüşümle yenilediği binada açtı.
Yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Osmangazi ilçesinin çehresini değiştiren Başkan Dündar'ı Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 8. Etabında gerçekleştirilen açılışta vatandaşlar büyük coşkuyla karşıladı. Çiftehavuzlar Seçim İrtibat Merkezi'nin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa MilletvekilleriRefik Özen ve Ahmet Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve vatandaşlar katıldı.
"Depreme dayanıklı konutlar ürettik"
Vatandaşların yoğun katılımıyla yapılan seçim irtibat merkezi açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Dündar, "Bursa'nın örnek mahalle ve semtindeyiz. Türkiye'nin kentsel dönüşümü örnek aldığı bir bölgedeyiz. 2009 yılında bizler bu bölgede çalışmaya başladığımızda bu sonucun ortaya çıkacağı kimse tarafından düşünülmüyordu. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu zemin artı 5 kat uygulamasını metropol kentlerde tek uygulandığı yer Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar ve Fatih Mahalleleri, bugün seçim ofisini açtığımız bina ise bu bölgede başlattığımız kentsel dönüşüm etaplarının sekizincisi. Yeni dönemde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Soğanlı Kentsel Dönüşümü'nde8 etabı bitirdik. Bizler Osmangazi'de 75 bin sağlam konut inşa ettik. Bu 300 bin kişilik bir şehir demektir. Bizler inşa edilmiş olan bu konutlarla Bursa'daki insanlarımızı kentsel dönüyüm vasıtasıyla sağlam konutlarda oturmasına teşvik ederek sağladık. İnşallah 31 Mart'ta vatandaşlarımızın vereceği destekle yeniden seçilir göreve devam edersek, 11 farklı lokasyon belirledik. Bu lokasyonlarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
"1 milyon 700 bin metre karelik yeni yeşil alan"
Osmangazi'de 3 dönemlik hizmet döneminde Bursa'nın azalan yeşilini artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Bizler, Osmangazi ilçemize 450 yeni park kazandırarak, 1 milyon 700 bin metre karelik yeni yeşil alan inşa ettik. Buraları düzenleyerek vatandaşın hizmetine sunduk. Bursa'nın en güzel ve özel millet bahçesinin açılışını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Bu parkın bulunduğu alanı belediye olarak kamulaştırarak, 100 dönümlük alanı vatandaşın hizmetine sunduk. Biz ilçemizde yeşili çoğaltıyoruz. Yeşil ve modern bir şehri Soğanlı bölgesinde inşa ettik. Biz yaptığımız yatırım ve projeleri devam ettirmek için vatandaşlarımızdan 31 Mart'ta yetki istiyoruz. Biz gezdiğimiz mahalle ve sokaklarımızda bu coşkuyu görüyoruz. Vatandaşlarımızın 'Yeniden Mustafa Dündar' dediğini duyuyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Cumhur İttifakı Osmangazi'nin burçlarına bayrağı dikecek ve hizmete devam edecek. İşimiz hizmet, gücümüz ise millet" diye konuştu.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da, "Osmangazi'de yıllarca ömrünü hizmete adamış ilçede sayısız eserlere imza atmış, bizlere de tecrübesiyle abilik ve başkanlık yapmış Mustafa Dündar başkanımızın yeni seçim ofisi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç ise, "31 Mart'ta Osmangazi ve Bursa'da yeni bir tarih yazacağız bunu sahada net bir şekilde görmekteyiz. Seçimlerden zaferle çıkarak yapacağımız hizmetlere devam edeceğiz" dedi. - BURSA
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