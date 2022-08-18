AK Parti'li Ünal: "Türkiye kriz çözücü bir ülke olarak geleceğin yükselen ve parlayan yıldızıdır" - Son Dakika
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AK Parti'li Ünal: "Türkiye kriz çözücü bir ülke olarak geleceğin yükselen ve parlayan yıldızıdır"

18.08.2022 01:08
AK Parti'li Ünal: "Türkiye kriz çözücü bir ülke olarak geleceğin yükselen ve parlayan yıldızıdır"

OSMANİYE (İHA) – AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Türkiye çözüm kapasitesi yüksek bir ülke olarak geleceğin yükselen ve parlayan yıldızıdır.

OSMANİYE (İHA) – AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Türkiye çözüm kapasitesi yüksek bir ülke olarak geleceğin yükselen ve parlayan yıldızıdır. Tahıl krizinde Türkiye adeta kilitleri açtı ve büyük bir gıda krizini önledi. Türkiye deneyimi, birikimi ve potansiyeliyle önü son derece açık bir ülkedir" dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Osmaniye'ye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'de 1970'li yıllardan 2002'li yıllara kadar sürekli geçmişte yaşanılanların konuştuğuna değinen Ünal, AK Parti döneminde geçmişin değil bugünün konuşulduğunu söyledi.

"Biz bugün bugünün sorunlarını konuşuyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "1970'lerde biz neyi konuşurduk, hangi sıkıntıları konuşurduk bir hatırlayın. Biz 1970'de mesela bizim evde 1960 darbesi konuşulurdu. Ben doğdum hala bizim evde yasa varı merhum Adnan Menderes'ten dolayı yas tutulurdu ve 60'lardan sonra neler yapıldığı anlatılırdı. 1950'nin 60'ın 70'in sorunları konuşulurdu. 1980'lere geldik. Hiç bir şey değişmedi. 1950'nin 60'ın 70'in 80'nin sorunları konuşuldu. 1960 ile 2002 arasında 38 tane hükümet değişmiş. Yani millet seçmiş göndermiş Ankara'da ya darbeyle ya muhtırayla milletin seçtiği hükümet alaşağı edilmiş. 2001 yılına geldiğimizde bir şey oldu. AK Parti kuruldu. O gün Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz bugün 2005'in sorunlarını konuşuyor muyuz? 2010'nun sorunlarını konuşuyor muyuz? Bırakın 50'yi 60'ı 70'i 80'ni 90'ı 20*5'in 2010'un 2015'in sorunlarını konuşuyor muyuz? Hayır, biz bugün hangi sorunları konuşuyoruz. Biz bugün bugünün sorunlarını konuşuyoruz. Peki soruyorum. 60 yıllık 70 yıllık sorunları çözen irade bugünün sorunlarını da çözer mi? Emin olun çözer. Bugün iktidara talip olanların dününe baktığınızda bunu çok net bir şekilde görürsünüz" dedi.

"Tahıl krizinde Türkiye adeta kilitleri açtı"

"Türkiye kriz çözücü bir ülke olarak geleceğin yükselen ve parlayan yıldızıdır" diyen Ünal, "Bugün hamdolsun Türkiye'nin çözüm kapasitesi son derece yüksek. Dolayısıyla baktığımızda benim gördüğüm bir şey var. Evet, bugün pademinden bugün savaşlardan küresel ekonomik daralmadan kaynaklanan sıkıntılar var. Ama emin olun Türkiye bu sıkıntılardan pozitif ayrışarak çıkacak. Türkiye kriz çözücü bir ülke olarak çözüm kapasitesi yüksek bir ülke olarak geleceğin yükselen ve parlayan yıldızıdır. Tahıl krizinde Türkiye adeta kilitleri açtı ve büyük bir gıda krizini önledi. Türkiye deneyimi ile birikimi ve potansiyeliyle önü son derece açık bir ülkedir. Türkiye bulunduğu nokta itibariyle tedarik zincirinde lojistikte istihdam da ihracatta ve büyüme de rekorlar üstüne rekorlar kırıyor" diye konuştu. - OSMANİYE

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AK Parti'li Ünal, Osmaniye'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması AK Parti'li Ünal, Osmaniye'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması AK Parti'li Ünal: 'Türkiye kriz çözücü bir ülke olarak geleceğin yükselen ve parlayan yıldızıdır' AK Parti'li Ünal: 'Türkiye kriz çözücü bir ülke olarak geleceğin yükselen ve parlayan yıldızıdır'
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Osmaniye, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Ünal: 'Türkiye kriz çözücü bir ülke olarak geleceğin yükselen ve parlayan yıldızıdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Ünal: "Türkiye kriz çözücü bir ülke olarak geleceğin yükselen ve parlayan yıldızıdır" - Son Dakika
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