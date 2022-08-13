Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arslan Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arslan Açıklaması

13.08.2022 18:57
Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arslan Açıklaması

Osmanlı Derneği Teşkilatı Kocaeli İl Başkanlığı açılışında konuşan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan, "Dosta güven, düşmana korku salan bir anlayışın mirasçılarıyız. 7 ay içerisinde sizlere çok güzel bir müjde vereceğiz.

Osmanlı Derneği Teşkilatı Kocaeli İl Başkanlığı açılışında konuşan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan, "Dosta güven, düşmana korku salan bir anlayışın mirasçılarıyız. 7 ay içerisinde sizlere çok güzel bir müjde vereceğiz. Biz yalın kelimelerle anlatılacak bir toprağın temsilcileri değiliz" dedi.

Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve aynı zamanda Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan ve eşi Gülseren Arslan, Osmanlı Derneği Teşkilatı Kocaeli İl Başkanlığının açılışına katıldı. Program, çerçevesinde protokol üyeleri ile vatandaşlar mehteran takımıyla birlikte cadde üzerinde dolaştıktan sonra Osmanlı Derneği Teşkilatı Kocaeli İl Başkanlığı önüne geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

"Dosta güven, düşmana korku salan bir anlayışın mirasçılarıyız"

Programın açılışında konuşan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan, "Bu bayrak bugün 3 gün önce yeni kurulmuş olan 8. Türk devletimizin devlet bayrağıdır. Dosta güven, düşmana korku salan bir anlayışın mirasçılarıyız. 7 ay içerisinde sizlere çok güzel bir müjde vereceğiz. Biz yalın kelimelerle anlatılacak bir toprağın temsilcisi değiliz. Bizlere bu medeniyeti bu vatanı emanet eden başta Malazgirt Sultanı Alparslan'dan itibaren Ertuğrul Gazilere, Osman Gazilere ve öğünden bugüne bayrağı taşıyan tüm devlet adamlarımıza şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Bu ruhu canlı tutmak için Osmanlı Teşkilatını kurduk. Kısa zamanda 67 il 24 ilçe ve 100 noktada teşkilatlanmamızı tamamladık gerek ülkemizde gerekse dış devletlerde vatanımız için önemli çalışmalara imza attık" dedi.

"Vatanımızın her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz"

Osmanlı Derneği Teşkilatı Kocaeli İl Başkanı Serap Bilmez ise "Osmanlı Teşkilatı İkra emrine kulak asan, milli mücadele ruhunu barındıran, önceliği hak ve adalet olan dava kardeşlerinin bileşkesidir. Osmanlı teşkilatı ile çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda devletimizin milletimizin ve vatanımızın her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz" dedi

Açılış konuşmalarının ardından Kocaeli Osmanlı İl Teşkilatı Başkanı Serap Bilmez, Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan'a plaket taktim etti. Binanın açılışı yapıldıktan sonra vatandaşlara lokma dağıtıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Serdar Ünsal'dan Azertaç temsilcisi Sabir Şahtahtı'ya plaket Serdar Ünsal'dan Azertaç temsilcisi Sabir Şahtahtı'ya plaket Aliyev, Karabağ'daki Ermenilerin hak ve güvenliklerinin sağlanacağını söyledi Aliyev, Karabağ'daki Ermenilerin hak ve güvenliklerinin sağlanacağını söyledi
Kaynak: İHA

fuat oktay, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arslan Açıklaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
18:24 Türk bayrağına basarak video yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
18:24 Ortağı tarafından öldürülmüştü! Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 18:57:39. #1.13#
SON DAKİKA: Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arslan Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement