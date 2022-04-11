Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Süleyman Soylu'nun başındaki Polis Teşkilatımız PKK ve FETÖ'yü dize getirmiştir" - Son Dakika
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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Süleyman Soylu'nun başındaki Polis Teşkilatımız PKK ve FETÖ'yü dize getirmiştir"

11.04.2022 10:54
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Süleyman Soylu'nun başındaki Polis Teşkilatımız PKK ve FETÖ'yü dize getirmiştir"

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Süleyman Soylu'nun başında bulunduğu Türk Polis Teşkilatı, PKK'yı ve FETÖ'yü dize getirmiştir" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, " Süleyman Soylu'nun başında bulunduğu Türk Polis Teşkilatı, PKK'yı ve FETÖ'yü dize getirmiştir" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Canpolat açıklamasında, "FETÖ ve PKK bu ülkenin bir güvenlik sorunuydu. Bugün bu güvenlik sorunu ortadan kalktıysa bu durum İçişleri Bakanlığının üstün ve titizlikle yaptığı çalışmaları, ayrıntıları gözden kaçırmayışı ve fedakarca hizmetleri sayesinde olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve akabinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun özverili çalışmaları sayesinde PKK'dan kurtulmuş ve huzuru bulmuş bir Türkiye var olmuştur. Aynı zamanda kamu alanında da FETÖ'den kurtulmuş ve devletin tüm güvenlik sorunlarını çözmüş bir sistem vardır. Bu başarıda elbette ki liderimiz Erdoğan'ın çok büyük katkısı ve hizmeti vardır. Cumhurbaşkanımızın milletimize yaptığı hizmetlerde onun gibi mücadeleci ve ona yol arkadaşlığı yapan bir İçişleri Bakanımızın olması bizim için büyük bir fırsattır. Bu anlamda fedakar Türk Polis Teşkilatı'nın kutlu yıl dönümü ve PKK'dan ve FETÖ'den kurtulan ülkemizin bu manidar durumu kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Osmanlı Ocakları, Süleyman Soylu, Polis, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'Süleyman Soylu'nun başındaki Polis Teşkilatımız PKK ve FETÖ'yü dize getirmiştir' - Son Dakika


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