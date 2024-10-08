Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'tan Sarıkamış Kültür Evine ziyaret - Son Dakika
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Politika

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'tan Sarıkamış Kültür Evine ziyaret

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde antika eşyaların sergilendiği kültür evini ziyaret etti.

08.10.2024 11:49
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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde antika eşyaların sergilendiği kültür evini ziyaret etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde asırlık kılıç, silah, madeni para, tarım aletleri, dikiş makinesi, radyo, tabak ve çanak gibi malzemelerinin yanında Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kalan eserler kültür evinde sergileniyor.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, kültür evine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Canpolat, "Çok derin ve detayların bulunduğu bir kültüre sahibiz. Bu anlamda sosyal yaşamdan tutun yiyecek ve içecekte, giyside, sanatta, edebiyatta hayatın olağan akışının bulunduğu her yerde var olan medeniyetimiz kültür evinde temsilen de olsa vatandaşın hizmetine sunulmuş olması bizleri cezbetti. Kültürümüzle ilgili bir konu, sergi varsa bu ilgimizi çekiyor. Kültürümüz hepimizin ortak mirasıdır. ortak vazifelerimizden olan kültürümüzü hatırlatmaya çalışıyor ve medeniyetimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. işletme sahibi Rasim Kaya yaklaşık 30 yıllık bir emekle eski tarihsel takıları, eşyaları, savaş ürünleri gibi muhtelif kültür kokan envanterleri sergilediği Sarıkamış kültür evinde tarihimizi görsel hafızalarımıza sunarak hizmet verdiğini görüyor ve kendisini kutluyoruz. Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı bütün insanlığın güzellik abidesi olan kültürümüzü öğrenmesi, yaşaması ve yaşatması için bu nadide ve abidevi işletmeye misafir olmaya, tarihin dokusunu solumaya davet ediyoruz. Bizim muhtaç olduğumuz tek şey tarihimiz, kültürümüz, örfümüz ve ananelerimizdir. Sarıkamış tarihte şehitler diyarı olarak anlıyor. Burada gerçekten tarihin derin izleri yaşanıyor ve yaşatılıyor. Ecdadın izini sürmek her vatandaşımızın vazifesidir. Bu vesileyle herkesi kültürel mirasımıza hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'tan Sarıkamış Kültür Evine ziyaret - Son Dakika

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