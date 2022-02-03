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Öz: 'Rahmet iklimine kavuştuk' - Son Dakika

Öz: 'Rahmet iklimine kavuştuk'

03.02.2022 14:42
Öz: 'Rahmet iklimine kavuştuk'

Üç ayların başlaması ve Regaib Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Ayların sultanı Ramazan'ın müjdecisi olan rahmet iklimine kavuşmakla mutluyuz" dedi.

Üç ayların başlaması ve Regaib Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Ayların sultanı Ramazan'ın müjdecisi olan rahmet iklimine kavuşmakla mutluyuz" dedi.

Af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı Regaib gecesinin kapsamlı bir tefekküre vesile olması gerektiğini belirten AK Parti Erzurum Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan Receb ayında bulunmaktadır. Bu nedenle Regaib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görür. Biz de bu vesileyle sevgi ve kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının öne çıkması için ellerimizi semaya açmalı ve Rabbimizden güçlü Türkiye için muzafferiyet talep etmeliyiz" dedi.

Mesajında pandemi sürecine de dikkat çeken Başkan Öz, "Omicron vakaları giderek artmaktadır. Her ne kadar virüsün eski gücünü yitirdiği düşünülse de yaşlılarımız ve kronik hastalarımız için tehlike hala devam etmektedir. Mübarek üç aylar ve Regaib Kandili vesilesiyle af, mağfiret ve şifa talep ederken tedbirlere de azami dikkat göstererek üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu vesileyle mübarek Regaib Kandili'nin tüm İslam alemine sağlık ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim." İfadelerini kullandı. - ERZURUM

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Regaib Kandili, Mehmet Emin Öz, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Öz: 'Rahmet iklimine kavuştuk' - Son Dakika


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