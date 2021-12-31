Öz: Türkiye yeni yılda da büyümeye devam edecek - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yeni yıl nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Covid-19'un yeni varyantı Omicron'a dikkat çekerek aşı çağrısında bulundu.

Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu lider bir ülke konumuna yükseldiğini belirten Başkan Mehmet Emin Öz, "2020 yılından beri ülkemizi etkisi altına alan korona virüsün etkilerini çok güçlü tedbirlerle atlatarak aşılama çalışmalarını başlattık. Bugüne kadar aşılama konusunda önemli bir mesafe de kaydedilmiş durumdadır. Yılın son günlerinde dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantının ülkemizde etkisini yitirmesi için hatırlatma aşıları büyük önem taşımaktadır." dedi.

AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllar ile günümüzdeki Türkiye arasında tarifi mümkün olmayacak kadar büyük bir fark olduğunu belirten İl Başkanı Mehmet Emin Öz, mesajında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde şaha kalkan Türkiye, bölgesinde oyun kurucu bir noktaya gelmiş ve dünyanın ilk on ekonomisi arasına girme yolunda emin adımlarla yürümektedir. Gerek Milli Savunma Sanayii alanında, gerek ihracat rakamlarında ve gerekse yatırımlar noktasında geçmişi fersah fersah geride bırakan ülkemiz artık silahını da arabasını da aşısını da kendi üretir konuma ulaşmıştır. Bugün TURKOVAC aşısının uygulanmasına başlanmış ve halkımızdan da olumlu bir karşılık bulmuştur. Bu duruma elbette kolay gelinmedi, acılar çekildi, bedeller ödendi. 15 Temmuz'da canlar verilerek, sonrasında ise döviz oyunlarına karşı geceli gündüzlü çalışılarak geçit verilmedi. Büyüyen Türkiye'ye engel olmak için öne sürülen tüm oyunlar ve engeller bozularak bugünlere gelindi ve daha yapılacak çok şey var. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın sağlıklı ve huzurlu bir sene olmasını diliyor, tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." - ERZURUM