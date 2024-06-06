Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye'ye hoş geldi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bir karşılama mesajı hazırlandı.

Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti kapsamında İletişim Başkanlığı binasının dijital gösterim ekranından yayınlanan mesajda, Özbekçe "Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye hoşgeldiniz" ifadeleri yer aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bugün temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı düzenlenecek. İki ülke arasında bugün yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek. - ANKARA