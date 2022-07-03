Özbekistan'daki protestolarda 5 kişi öldü - Son Dakika
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Özbekistan'daki protestolarda 5 kişi öldü

03.07.2022 20:04
Özbekistan'daki protestolarda 5 kişi öldü

Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestolar sırasında 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestolar sırasında 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Özbekistan'da 26 Haziran'da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan'da protestolara neden olmuş, yüzlerce kişi Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki göstermişti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev Nukus'ta bugünde devam eden protestolarda eylemcilerin polise taş ve silahla saldırdıklarını söyleyerek, "Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölüler var" dedi. Muhalif Siyasi Pulat Ahunov, yerel kaynaklarla temaslarının ve video kanıtlarının olduğunu söyleyerek, protestolar sırasında en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ahunov, bölgedeki olağanüstü hal nedeniyle insanların hareket edemediğini ve daha fazla bilgi alamadığını söyledi.

Ne olmuştu?

Özbekistan'da kamuoyu tartışmalarına açılan anayasal değişikliklere ilişkin yasa tasarısı Cuma günü Karakalpakistan'da protestolara neden olmuştu. Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'un merkezinde toplanan halk, anayasadan cumhuriyetin egemenlik statüsü ve referandumla Özbekistan'dan ayrılma hakkının çıkarılmasına karşı çıkmıştı. Özbekistan makamları ise, tasarının Karakalpakistan halkı tarafından yanlış anlaşıldığını açıklamış, bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti. Öte yandan, Mirziyoyev Nukus'u ziyaret ederek, bölgedeki parlamento üyeleri ve aktivistler ile bir araya gelmişti. Mirziyoyev, görüşmede yaptığı konuşmada, anayasa tasarısının henüz kabul edilmediğini sadece kamuoyu tartışmalarına açıldığını hatırlatarak, anayasadaki Karakalpakistan'ın özel hukuki statüsüyle ilgili maddelerin değişmeyeceği sözünü vermişti. - BİŞKEK

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Kaynak: İHA

Özbekistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özbekistan'daki protestolarda 5 kişi öldü - Son Dakika

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