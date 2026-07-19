Özdağ Bafra\'da Esnafla Buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'un Bafra ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özdağ, Bafra programı kapsamında ilk olarak Bafra Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret etti.

Ardından Zafer Partisi Bafra İlçe Başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, düzenlenen törenin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdağ, konuşmasında, "Ben arkadaşlarımla birlikte Türkiye'yi dolaşıyorum. Her gittiğim il ve ilçede de esnafı, sanatkarları, ticaret ve sanayi odalarını ziyaret ediyorum. Esnafın, iş insanının, sanayicinin, çiftçinin derdini dinliyorum. Onların dertlerini kamuoyuna aktarıyorum. Onların dertlerini dinlerken de çözüm önerilerimizi izah ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Özdağ, programlarını, Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansla tamamladı.