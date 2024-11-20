Özdağ'dan Laiklik ve Disiplin Uyarısı

Politika

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklikle ilgili sözlerine ilişkin, "Tüm yanlış uygulamalarına rağmen laiklik bu toprakların en büyük kazanımlarından biri, belki de birincisidir. Bunu aşındırmak için laf cambazlığı yapan bazı hazımsızlara da karnımız tok." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bakan Tekin'in, AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmasındaki, Cumhuriyet ve laiklikle ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

"Geçmişteki Kemalpaşazadelerin, Dürrizadelerin yerini, bugün kendisine akademik unvanlar verilmiş kişilerin, politikacıların ve at gözlüğü takıp sadece odaklandığı yere bakan bazı figürlerin aldığını görmekteyiz." ifadesini kullanan Özdağ, Bakan Tekin'in, ilkeden, tarihten, kültürden, hak ve hukuktan bahsedecek en son kişilerin başında geldiğini dile getirdi.

Özdağ, şunları kaydetti:

"Kendi eksikliklerini, başarısızlıklarını, hak ve hukuku hiçe sayan vicdansızlıklarını kamufle etmek için maden kazar gibi geçmiş tarihi olayları ısıtıp ısıtıp milletin tepesine boca edip durmakla görevlendirilmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu zevata ve onları görevlendirenlere, laikliğin esasen din ve inanç özgürlüğünden ziyade vicdan özgürlüğü olduğunu; vicdanı hür bir bireyin ve ardından toplumun bu kodlar ile yoğrularak şekillenirse bir medeniyet tasavvurunun mümkün olacağını söylesek sadece aval aval bakacaklardır."

Batı'nın hiçbir zaman laik bir Türk devleti istemeyeceğini; emperyalistlerin, sürekli aşırılıkları desteklediğini söyleyen Özdağ, "Tüm yanlış uygulamalarına rağmen laiklik bu toprakların en büyük kazanımlarından biri, belki de birincisidir. Bunu aşındırmak için laf cambazlığı yapan bazı hazımsızlara da karnımız tok." dedi.

Özdağ, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle bazı teğmenlerin disipline sevk edildiğini anımsatarak, "Buradan Türk Silahlı Kuvvetlerini yönetenlere sesleniyorum; bu gençlere ağır cezalar vermeyin, bu gençleri harcamayın. Bu gençler tekrar ülkemize kazandırılabilir. Disiplinsizlik yaptılarsa bunun cezası ihraç değildir." değerlendirmesinde bulundu.