Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yıldönümünü kutladı

Politika

Gaziantep'in Araban ilçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir yaptığı mesajında, "20 Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıldönümünün gururunu yaşıyoruz. Bu vesile ile şahsım ve Arabanlı hemşehrilerim adına, Kıbrıs Türk halkının 'Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlar, Kıbrıslı soydaşlarımıza sağlık ve başarılar dilerim. Ayrıca, Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramını gönülden kutluyor, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP