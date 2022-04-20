Özdemir: "Tanıtım günleri ilçemizin için bir fırsat" - Son Dakika

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkan Vekili ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMDEF) Genel Başkanı Metin Şenel ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i SAMKON tarafından düzenlenen 'Samsun Tanıtım Günleri'ne davet etti.

SAMKON Genel Başkan Yardımcısı ve SAMDEF Genel Başkanı Metin Şenel ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret ederek bu yıl 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Yeni Kapı Miting Alanı'nda düzenlenecek olan Samsun Tanıtım Günleri'ne davet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Metin Şenel dört gün sürecek olan Samsun Tanıtım Günleri'nde Samsun'u en iyi şekilde tanıtmak için özverili bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Pandemiden sonra düzenleyeceğimiz bu Samsun Tanıtım Günleri'nde ilimizi tanıtmak adına elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Kaplıcaları ile ünlü ilçemiz Havzamızın bizlerin yanında olması bizlere ayrıca güç verecektir" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise düzenlenecek olan tanıtım günlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, "SAMSKON tarafından düzenlenen tanıtım günleri ilçemizin ve ilimizin tanıtımı için önemli bir fırsat. Yapılacak tanıtımlar ile ilimize ve ilçemize artı katacaktır. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diler, nazik davetiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Metin Şenel, Başkan Sebahattin Özdemir'e Samsun Tanıtım Günleri davetiyesini takdim etti. - SAMSUN