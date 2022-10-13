Özdemir terminal esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Özdemir terminal esnafıyla bir araya geldi

13.10.2022 15:00
Özdemir terminal esnafıyla bir araya geldi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Zeki Özdemir, seçim çalışmaları çerçevesinde Yolcu ve Yük Taşımacılığı Grubu üyelerini ziyaret ederek desteklerini istedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Zeki Özdemir, seçim çalışmaları çerçevesinde Yolcu ve Yük Taşımacılığı Grubu üyelerini ziyaret ederek desteklerini istedi.

Zeki Özdemir, Yolcu ve Yük Taşımacılığı Grubu Meclis Üyesi Adayları İlhami Özata, Cengiz Taşdemircanan ve Hüseyin Baba ile birlikte Yolcu ve Yük Taşımacılığı Grubu üyelerini ziyaret etti. Özdemir ve Meclis üyesi adayları, önce Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminalini ardından yük taşımacılığı yapan STSO üyelerini iş yerlerinde ziyaret etti. Sektörün sıkıntıları ve sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunarak, seçilmeleri halinde projelerini tek tek hayata geçireceklerini dile getirdi.

"Bize göre alınan her oy vebal demektir"

STSO Başkan Adayı Zeki Özdemir konuşmasında seçim sonunda kazananın Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın binlerce üyesi olacağını belirterek, "Bize göre alınan her oy vebal demektir, koltukları boşa işgal etmek, kişileri uzmanı olmadığı konularda ve makamlarda görevlendirmek, meslektaşlarımıza, odamıza ve şehrimize zarar verir. Bu yarışı önde bitiren kim olursa olsun kazananın Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın binlerce üyesi ve İlimiz olmasını temenni ediyorum" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Hüseyin Baba, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdemir terminal esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

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