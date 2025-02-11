Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız - Son Dakika
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Politika

Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız

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CHP lideri Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın vefatının ikinci yılında düzenlenen anma töreninde konuştu. Özel, Baykal'a mezarı başında iki yıl içinde CHP'nin iktidar olacağına dair söz verdi.

11.02.2025 14:12  Güncelleme: 14:29
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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal vefatının ikinci yılında Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene, CHP lideri Özgür Özel'in yanı sıra Baykal'ın ailesi ile yakınları, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

"İKTİDAR OLACAĞIZ" DİYE SÖZ VERDİ

Törende konuşan Özgür Özel, siyasete Baykal'dan gelen bir telefonla girdiğini belirterek "Yüzde 6 ile Deniz Bey'in emanet ettiği kenti, 20 yıl sonra yüzde 60 oyla kazanmış olmanın mutluluğu ile buradayız. Kendisinin yaşadığı, CHP'nin birinci olduğu 1978'den 47 yıl sonra bugün, partisini birinci parti yapmış olmanın gururu ile huzurundayız. Bundan sonra yapılacak ilk seçimde partisini birinci parti yapacak, iktidar yapacak, onun 36 yaşında tattığı hissi, 30'lu yaşlarında birçok gence tattırıp bu ülkeye o yaşta CHP'li bakanlar kazandıracak olmanın inancıyla huzurundayız" dedi.

Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız

SÜRE BİLE VERDİ: 2 YIL İÇİNDE OLACAK

Sözlerinin devamında iki yıl içinde iktidar olup Deniz Baykal'ın mezarını tekrar ziyaret edeceğini belirten Özel, "Ümit ediyorum seneye, olmazsa öbür seneye buraya hep birlikte böyle sağlıkla, mutlulukla, gururla gelip, 'Sayın Genel Başkanım, partiniz bu sefer de iktidardadır. CHP iktidardadır. Bir CHP'li devletin başındadır. Gencecik bakanlar sizin yaptığınız görevi yapmaktadır. Sayın Genel Başkanım Anayasa'ya rağmen 'arkasından dolanıp talan edilen o madenler yine devletin malıdır' demek için bir kez daha burada olacağız. O güne kadar hepimize, çok çalışmak, birlik, beraberlik, dayanışma, CHP'nin hakkını, hukukunu savunmanın, ülkenin hakkını ve hukukunu savunmak olduğunun bilinciyle birliktelik ve dayanışma düşer" şeklinde konuştu.

Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız

ECEVİT'İ DE UNUTMADI

Törende, Baykal'ın kabrine çelenk bırakılmasının ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Ardından Özel tarafından eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in kabrine de karanfil bırakıldı.

Özel, Baykal\'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız

Deniz Baykal, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ali :
    adam sizin yüzünüzden kahrindan öldü gelmis 2 yil icinde iktidar olcaz söz veriyor. Ac Tavuk rüyasinda Tahil ambarini görürmüs. Olmicak duaya amin deme 55 46 Yanıtla
  • Feti Özay:
    tabi chp + hdp ittifaki 39 62 Yanıtla
  • Mecit Yıldız:
    görürsem söylerim 44 45 Yanıtla
  • Kayhan Tuguy:
    Tayyib Erdoğanı siyasete döndüren. fitne,ateşi bol olsun. 36 17 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    NE İÇİYOR BUNLAR MERAK EDİYORUM 35 5 Yanıtla
  • BAYKUŞ:
    ANIT KABİRDE BİLE SÖZ VERSEN İKTİDAR OLAMAZSINIZ 34 5 Yanıtla
  • ha434343:
    Öğlene değil kalana söz verin başkan bence yine hüsran olacak yazın umarım ben yanılırım ama görünen köy kılavuz istemiyor 32 4 Yanıtla
  • Karabacak.123:
    sevgili özgül özer Ölüle söz değilde yaşayan insanlara vaadlerin nedir onlardan bahset . 28 2 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Sen baykala söz verdin ama biz sana oy vereceğiz diye söz vermedik 27 3 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Puhahah ruyanizda gorursunuz 26 3 Yanıtla
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