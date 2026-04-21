Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, okullara yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki gösteren Özel, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na gelip de güven mektubu sunanlar, 'Ülkemi burada ben temsil edeceğim. Beni muhatap kabul edin. Size saygılıyız. Sizi buraya getiren iradeye saygılıyız. Sizin şahsınızda Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında biz yanınızdayız, kabul buyurunuz' diye güven mektubu sunanlar oturuyorlar, bacak bacak üstüne atıyorlar, geriliyorlar, yayılıyorlar, 'tepki alacağımı biliyorum ama' diyerek özensiz cümleler kuruyorlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın diyalog ve ikili ilişkilerini eleştiren Özel, kendisinin İspanya'nın Barselona kentinde katıldığı GPM (Global Progressive Mobilisation) Küresel Liderler Genel Oturumu'nda bulunduğu temaslar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de iktidarın değişmesi için safların belli olduğunu dile getiren Özel, "Biz Filistin'le beraber, dünyanın bütün demokratlarıyla beraber yapılacak ilk seçimi bekliyoruz. İlmek ilmek, acı acı, zorluklarla bu yolu yürüyoruz ama herkes emin olsun ki yapılacak ilk seçim aynı Macaristan'da olduğu gibi, aynı Brezilya'da olduğu gibi, demokratlarla otokratlar arasında olacaktır. Otokrat ve ondan medet umanların hepsini birden yeneceğiz, Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz." diye konuştu.

Özgür Özel, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağını anımsatarak, okullarda geçen hafta yaşanan büyük acıyı yüreklerinde hissederek bugüne geldiklerini aktardı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıların münferit olmadığını kaydeden Özel, "Bu durum yıllardır biriken bir ihmalin, devletin eğitim ve sosyal politika alanlarındaki çöküşünün çok açık bir yansıması. Yıllardır CHP olarak söylüyoruz. Sorunları tespit ediyoruz, önerilerde bulunuyoruz. Tüm anketlerde CHP'nin en güçlü yönlerinden birinin milli eğitim politikaları olduğunu seçmenler de takdir ediyorlar." sözlerini sarf etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in göreve gelmesinin ardından okullarda 45 şiddet olayı gerçekleştiğini, 20 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, "CHP olarak biz bu sorunu yalnızca fiziksel bir güvenlik sorunu olarak ele almadık, almıyoruz. Çocuklarımızın içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların bir bütünü olarak görüyoruz. Akran zorbalığı, madde kullanımı, suça sürüklenen çocuklar sorunlarının altında da maalesef bu sosyal çöküş var." değerlendirmesinde bulundu.

Okullarda tespit ettikleri sorunların çözümü için 2 Mart'ta bir rapor açıkladıklarını anımsatan Özel, kendilerinin iktidara gelmesi halinde 3 kap sıcak yemek ve temiz içme suyunun çocuklara ücretsiz sunulacağını belirtti. Özel, "Bizim yönetimimizde, hiçbir okulda, dışardan gelenlerin okulun güvenliğini tehdit etmesi ya da akran zorbalığıyla baş edilememesi gibi ya da hijyen sorunları gibi sorunlar olmayacak. Evladını okula yollayanın aklı okulda kalmayacak. Okula giden hiçbir çocuk okulda yeni sorunlar edinerek, dertlerle, tasalarla, sorunlarla evine dönmeyecek. Bu sistem her birimizin evladını eşit, ayrımsız ve günü gelince de tam olarak ücretsiz okutacaktır. Söz veriyorum." dedi.

"Temel vatandaşlık geliriyle herkes minimum gelire sahip olacak"

CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Ulus'ta kimsesizlere hizmet veren misafirhanenin 1 Mayıs'ta kapatılacağını ileri sürerek, şunları paylaştı:

"Başını sokacak yer bulamayanlar, 'sokakta kalsın' diyorlar. 'Toplu halde görünebilir, seslerini duyurabilir olmasın. Biri AŞTİ'de yatsın, öbürü acil servisin çıkış kapısında kapının dibine yatsın. Öbürü stadyumda yatsın. Yaz gelince bunlar parklara, bahçelere dağılsınlar. Görünür halde olmasınlar' diyorlar. Ankara Valiliği, 'sözleşmeniz bitti, 1 Mayıs tarihinde burayı boşaltacaksınız' diyor. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz: hem sosyal konut projeleriyle hem güçlü bir sosyal devlet inşasıyla ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan, 'işin yoksa, aşın yok. İşin, evin yoksa girecek bir çatın yok' demeyeceğimizi, hem temel vatandaşlık geliriyle herkesin minimum gelire sahip olacağını hem de herkesin bir çatısı olacağını, herkesin yaşlılıkta da kendisini güven içinde hissedeceğini, bu devletin onlara sahip çıkacağını söylüyoruz. Dünyada bunu siyasi akrabalarımız çatır çatır yaptılar. İktidara gelelim, kimseyi muhtaç bırakmayacağız, kimseyi geride bırakmayacağız."

Özel, bir baret göstererek, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki bir madende eylem yapan işçilere destek verdiklerini vurguladı. Partisinin iktidara gelmesi halinde, "sendikalaşmaya engel" olarak nitelendirdiği tüm yasal düzenlemeleri işçi lehine değiştireceğini belirten Özel, "CHP madencinin yanındadır, arkasındadır. İktidarımızda bu sarı baretler iş güvencesinin, işçinin güvenliğinin ve mutlu emekçilerin başında duracak. İktidarımızda hiç kimse baretini hak aramak için yere vurmak zorunda kalmayacak. Söz veriyorum." ifadesini kullandı.

(Sürecek)