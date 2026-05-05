Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

05.05.2026 18:20
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. O yüzden CHP olarak hem katıldığımız komisyon hem barışı hem demokrasiyi hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarını savunan, demokratikleşmeyi, yargıyla ilgili sorunları çözen hem PKK'yı silahsızlandıran, Türkiye'de içerideki sorunu bitiren, Türkiye, Suriye, İran, Irak için, bütün Kürtler için ülkelerinin birlik ve beraberliği içinde en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz, altına bir kez daha imzamızı atıyoruz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, hükümetin dış politikada başarısız olduğunu ileri sürerek, Türkiye'nin dış politikada başarısız olmasının ve yalnızlaşmasının kimsenin lehine olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'den bu yana dış politikada "denge politikası", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise dış politikada "sarkaç politikası" yürüttüğünü ileri süren Özel, "Türk diplomasisinin en güçlü kası denge politikasıdır." dedi.

Özel, "Sadece Trump'a bağlı tek kutuplu dış politika olacak iş değildir. Dünya, çok kutupluluğu konuşmaktadır. Ayrıca dünya, çok kutupluluğun yanında çok taraflılığın ve çok taraflı yapıların hep birlikte dünyanın barışını korumasıyla ilgili 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmiş sistemin kıymetini yeniden anlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Partisinin dış politikasını anlatan Özel, "CHP, uluslararası yapıda Trump'ın düzenine teslim olmayacak. Asla ve asla İsrail, Amerikan planlarının uygulayıcısı, parçası olmayacak. ABD'yle de Rusya'yla da Çin'le de doğru ilişkiler kuran, AB'nin sadece üyeliğine kabul edilmiş birisi değil, Avrupa'yı güçlendiren, güçlü ordusuyla, genç, güçlü nüfusuyla ve kararlılığıyla Avrupa'nın taşıyıcı kolonu, AB'nin en önemli aktörü olacak." sözlerini sarf etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Özel, sürecin bir rekabet alanı olmadığını, husumet alanı da olamayacağını vurguladı.

Özel, konuyu bir muhalefet alanı olarak da görmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. O yüzden CHP olarak hem katıldığımız komisyon hem barışı hem demokrasiyi hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını savunan, demokratikleşmeyi, yargıyla ilgili sorunları çözen hem PKK'yı silahsızlandıran, Türkiye'de içerideki sorunu bitiren, Türkiye, Suriye, İran, Irak için, bütün Kürtler için ülkelerinin birlik ve beraberliği içinde en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz, altına bir kez daha imzamızı atıyoruz."

Partisinin, Türkiye'nin iç cephesinin en kuvvetli olması gerektiği zamanda durması gerektiği yeri bildiğini Özel, ne pazarlıkla ne de ayrılıkla kurulduklarını kaydetti.

Özel, attıkları her adımda önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, ondan sonra partilerini ve en son kendilerini düşündüklerini vurgulayarak, "Durduğumuz yer bellidir. Bu parti iktidara yürüyor. İktidara hazırız, her sorumluluğu almaya hazırız." dedi.

Türkiye'deki hukuk sistemini "ikili" olarak tanımlayan Özel, bazı belediyelere yönelik soruşturmalara değindi.

Özel, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in hakkında "rüşvet" iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuksuz yargılandığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kaçma şüphesi yok, delil karartma şüphesi yok, tutuksuz yargılama esas. İşte 'ikili hukuk' dediğimiz bu. Ben 'Keskin Belediye Başkanı'nı niye tutuklamıyorsun' demiyorum. Bu kadar kanıt onda varken o tutuksuz, bir tek kanıt olmaksızın 'duydum'la, 'gördüm'le, onu da bırak Onursal Adıgüzel'de 'hiçbir kanıt bulamadım, kendini iyi gizlemiş olabilir, yine de tutuklayın' deyip tutuklamayla yürüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nda bunun yüzde 1'i varsa 100 yıl yatalım. Yok kardeşim, yok."

CHP Genel Başkanı Özel, kendisi, partisinin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve aileleriyle yaptıkları bir tatilin görüntülerinin basında yer almasına tepki göstererek, görüntülerle alakalı ne ailelerine ne de millete veremeyecekleri tek bir hesaplarının olmadığını vurguladı.

(Bitti)

Kaynak: AA

