Özgür Özel’den Erdoğan’a seçim çağrısı: Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seçim çağrısında bulunarak, "İstersen genel seçimleri, istersen hem genel hem de yerel seçimleri yapalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' eylemine katıldı. Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve ilçe belediye başkanları ile beraber, halkı selamladı. Ardından meydanı dolduran kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel, Balıkesir'de de 74 yıl boyunca seçim kazanamadıklarını hatırlatıp, "Bir gün dönüp kusuru Balıkesirlilerde millette aramadık, yukarıdan bakmadık, kararlarına saygısızlık yapmadık. Kimi seçtilerse, hangi kararı verdilerse saygı duyduk. Son seçimlerde Balıkesir Büyükşehir'de Ahmet Akın kardeşimle 20 ilçede milletin beklentilerine uygun adaylarımızla Balıkesir'in karşısına çıktık. ve öyle bir süreçte Balıkesir ittifakı, Türkiye ittifakı ile bu büyük zaferi hep birlikte kazandık. Türkiye ittifakı renklerini ay yıldızlı bayraktan alır. Türkiye ittifakı milli takım gol atınca hep birlikte ayağa kalkanlardır. Türkiye ittifakı Filenin Sultanları İstiklal Marşı çaldırıp, bayrağı göndere çekerken gözyaşlarını tutamayanlardır. Türkiye ittifakı biziz, Balıkesir'dir. Hep birlikteyiz. Yine hep birlikte başaracağız" dedi.

Son yerel seçimlerde yüzde 51 oyla, büyükşehir belediye başkanı olarak göreve seçilen Ahmet Akın'ın 25 ayda yaptığı hizmetleri sıraladı. Özel, "430 kilometrelik yollara asfalt sermişiz. 111 bin metrekare parke taşı döşenmiş. 534 kilometre içme suyu hattı yenilenmiş. 192 kilometre kanalizasyon hattı inşa edilmiş ve 60 yıldır altyapıya yapılmayan her şey geçtiğimiz 25 ay içinde yapılmış. Asbestli kanser yapan borulardan kurtulunmuş ve yeraltına, pırıl pırıl, gözün görmediği ama ömrü uzatan, sağlık için önemli olan hizmetler, milyarlarca liralık hizmetler yapılmış. 15 bin ihtiyaç sahibine 200 milyon lira destek sağlanmış" diye konuştu.

'ZEYTİN ÜRETİCİLERİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ'

Maden çıkarılmasına karşı olmadıklarını ancak vahşi madenciliğe geçit vermeyeceklerinin altını çizen CHP'li Özel, şöyle devam etti:

"Güzelim Kazdağları'nı delik deşik ettiler. İvrindi ve Gökçeyazı'da köylüler topraklarını savunmak için çırpınıyorlar. Balıkesirli zeytin, zeytinyağı üreticilerinin bir feryadını dile getirmemi çok istediler. Balıkesir'de Türkiye'nin, dünyanın en iyi zeytinyağı yapılıyor. Maalesef Tunus'tan 4 bin 700 ton kötü zeytinyağı ithal ettiler. 200 liraya getiriyorlar. Buradaki zeytinyağının maliyeti 270 lira. Dünyanın en güzel zeytinyağını, dünyanın en kalitesiz zeytinyağıyla rekabet ettiriyorlar. Zeytin Birliği buna isyan ediyor. Biz de zeytin üreticilerimizin sonuna kadar yanındayız."

'İSTİKLAL MADALYASI'NIN KUVAYIMİLLİYE ŞEHRİNİN HAKKI'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönem meclise verdiği ilk kanun teklifinin Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesine yönelik olduğunu hatırlatan Özel, İstiklal Madalyası'nın Balıkesir'in ve Kuvayımilliye şehrinin hakkı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim çağrısını yineleyen Özel, "İstersen genel seçimleri, istersen hem genel hem de yerel seçimleri yapalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır. Sen de patron değilsin, ben de patron değilim. Patron millettir" dedi.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Gökhan KILIÇ/ BALIKESİR,