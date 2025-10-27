Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Haberin Videosunu İzleyin
27.10.2025 07:21  Güncelleme: 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özel\'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
Haber Videosu

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na 'siyasi casusluk' soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel "Demek ki diğer suçlamalarda vatandaşı ikna edemediler. 'Yeni baştan bir şey yapalım, biz bu sefer bunlara casusluk suçlamasında bulunalım. Belki vatandaşı böyle ikna ederiz' diye bir şey söylüyorlar ortaya" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'siyasi casusluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma sonrası Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"NE HIRSIZLIĞI, NE YOLSUZLUĞU İSPAT EDEMEDİLER"

Özel, "Demek ki bu kadar aciz bir duruma düştüler. Demek ki diğer suçlamalarda vatandaşı ikna edemediler. Ekrem İmamoğlu'ndan ve arkadaşlarımızdan ne terör örgütüne destek ilk başta söyledikleri gibi 'Kent uzlaşısı' ile terör örgütüyle ilişkiyi, ne hırsızlığı, ne yolsuzluğu ispat edemediler. Neredeyse 8 ay oldu. Ellerine ayaklarına bulaştırdılar, dolandırdılar. En sonunda son çare 'Yeni baştan bir şey yapalım, biz bu sefer bunlara casusluk suçlamasında bulunalım. Belki vatandaşı böyle ikna ederiz' diye bir şey söylüyorlar ortaya" dedi.

"SEÇİMİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN YA SANDIĞI YA DA RAKİBİ ORTADAN KALDIRIRSIN"

Özel, "Kendi yalanını doğruymuş gibi, kendi iftirasını gerçekmiş, hakikatmiş gibi ifade edip insanlara iftira atıyor. Elde ettiği kamu gücü yoluyla anayasal düzeni askıya alıyor. Yarın öbür gün gerçekten birileri yargılama yapacak olursa burada anayasal düzene karşı bir suç işleniyor. Birilerinin demokrasiyi kullanarak, seçimleri kullanarak elde ettikleri makamları kötüye kullanarak, demokrasiyi ve seçimleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Seçimi ortadan kaldırmak için ya sandığı ortadan kaldırırsın ya da sandığa girecek rakibi" dedi.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Sinan Bayraktar:
    ???? lan adamlar çıkıp Ekrem yaptı bizle yaptı bu işleri beraber yaptık diyorlar yanyana 50 tane resimleri var düğün dernek hayat sürmüşler eko bey ben bu adamı tanımıyorum diyor bu bile tutuklama için yeterli ?? daha ne olsun ne olmalı video kaydı falanmı gerçi oda var ama ?? 119 33 Yanıtla
    Kocarex Bigrex:
    adam zihinsel engelli söz verir ben hatırlamıyorum der resim çektirir iş yapar hatırlamıyorum vaadler gene aynı birde devlet başına geçecek bu adam Allah'ım sen koru 73 14
  • trgyky1978:
    adamın kırdığı cevizin haddi hesabı yok bu ruhsuzda onun oltasinda sallanıp duruyor 107 23 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    Aynen kendine saray yaptırmış mesela 2 tane dimi. Enflasyon da onun yüzünden zaten ülkeyi o yönetiyor ya aaa pardon o dış mikraklar yüzünden di dimi 36 98
    Mustafa Kaya:
    cünoooo dimii dimiii daha İstanbul b. belediye başkanı seçilmeden Beylikdüzü belediyesinde bu altyapıyı hazırladı dimii dimii sen mümkünse Türkçe konuşma Yunanca konuş dimii, de ğil mi 37 6
    trgyky1978:
    bu adamı savunan bundan farksızdır değil mi cuneyt ertac 5 1
  • Mehmet abbasi :
    chp liler itirafçı yine yeni rakı mı içtin 75 17 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    Makarna yemiş kanka bu sefer 16 43
    Fatih Sozen:
    Cüneyt Ertaç sende mi ekibin içindeydim ne bu savunma...gerçi ekibin içinde olsan kesin itirafçı olurdun, benim payımı az verdi diye sende satardın adamı 40 10
  • Tkaçar:
    daha ne pislikleri çıkacak bakalım MR Ekrem’in 66 15 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    Size farkeder mi reisiniz başta olmak üzere akp nin o kadar pisliği çıktı halen oylar reise devam. Nemalanmasanız görücem ben sizi. Hepiniz satılıksınız olm 19 51
  • Ali Kublay:
    He he kukla seni. 41 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu
20 yıllık hayal gerçek oldu Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti 20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti
MHP “Meloni yasası“ için harekete geçti Teklif önce Bahçeli’ye sunulacak MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak
7 ay sonra bir ilk İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’ne böyle getirildi 7 ay sonra bir ilk! İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne böyle getirildi
Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar
Kabus bitmedi AKOM’dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor
Kağıthane’de sokak ortasında cinayet: Genç kadın hayatını kaybetti Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu’nun savcılık ifadesi başladı İşte ilk sözleri Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

08:37
Kırmızı kart mı değil mi Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
08:19
Herkes kara kara düşünüyor Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
08:09
Trump, İsrail’in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak
07:52
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibinden deplasmanda şov
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden deplasmanda şov
07:49
İmamoğlu’ndan “casusluk“ soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki
İmamoğlu'ndan "casusluk" soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki
07:46
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü
07:36
3 puana hasret kaldılar Juventus yine kazanamadı
3 puana hasret kaldılar! Juventus yine kazanamadı
22:07
Aralarında İmamoğlu da var “Casusluk“ soruşturmasında 3 isim için karar
Aralarında İmamoğlu da var! "Casusluk" soruşturmasında 3 isim için karar
21:06
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı İşte İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadesi
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi
19:31
Bayrampaşa Belediyesi’ndeki olaylı seçimde kazanan AK Parti’nin adayı İbrahim Akın oldu
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki olaylı seçimde kazanan AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2025 08:48:15. #7.11#
SON DAKİKA: Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.