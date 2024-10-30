Özel'den Özer'in Gözaltına Alınmasına Tepki

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir." ifadesini kullandı.

Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Özer'in gözaltına alınmasına yönelik süreci yakından takip ettiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz."