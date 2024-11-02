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Politika

Özel Eğitim Öğrencilerine Ankara Gezisi

Özel Eğitim Öğrencilerine Ankara Gezisi

Adıyaman Kahta Mevlana Ortaokulu öğrencileri, TBMM ve Anıtkabir'i gezerek unutulmaz bir gün geçirdi.

02.11.2024 12:16
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Adıyaman'ın Kahta Mevlana Ortaokulu özel eğitim öğrencilerine yönelik düzenlenen Ankara gezisi kapsamında özel misafirler, TBMM'de Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan tarafından ağırlandı.

Kahta Mevlana Ortaokulu öğretmelerinin de eşlik ettiği öğrencilere önce TBMM'de küçük bir tur düzenlendi. Şeref Holü, Meclis Genel Kurulu, Vekil Kulisleri ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombalanan bölümler gezdirildi. Ayrıca Anıtkabir gezisi de yapıldı.

Özel Eğitim Öğrencileri ile Ankara'da harika bir gün geçirdiklerini belirten Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, "Bugün benim için çok özel bir gündü. Kahta Mevlana Ortaokulu'nun özel eğitim öğrencilerini, kıymetli yavrularımızı Ankara'da ağırladık. Onların enerjisi, merakı ve samimiyetiyle başkentimizde unutulmaz anlar yaşadık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezdik. Anıtkabir'e ayrı bir gezi düzenledik. Böyle gibi önemli ve özel yerleri beraber gezdik. Çocuklarımızın Atatürk sevgisi gözlerinden okunuyordu. Millet Kütüphanesi'ne de çocuklarımız ayrı bir heyecan yaşadı. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı, yeni şeyler öğrenmenin verdiği mutluluğu görmek beni gerçekten çok duygulandırdı. Meclis gezimizde, ülkemizin kalbi olan bu yerde çocuklarımızın sorularını dinlemek, onlara Meclis'in nasıl işlediğini ve burada yürütülen önemli görevleri açıklamak beni çok gururlandırdı. Çocuklarımız, hayat dolu ve geleceğe dair harika hayalleri olan pırıl pırıl gençler. O kadar güzel sorular sordular ki, her birine içtenlikle cevap vermek benim için büyük bir zevkti" dedi.

Öğrencilerin ülkeye olan sevgisi ve merakının kendisine ayrı bir güç verdiğine dikkat çeken Vekil Şan, "Anıtkabir'de ise Ata'mızın huzurunda çocuklarımızla birlikte olmak çok anlamlıydı. Onlarla birlikte saygı duruşunda bulunmak, Cumhuriyet'imizin kurucusuna olan bağlılığımızı hep birlikte ifade etmek hepimizi duygulandırdı. Ardından Millet Kütüphanesi'nde bilgiyle dolu bir yolculuğa çıktık. Çocuklarımızın kütüphanede heyecanla dolaşmalarını görmek, bilgiye olan ilgilerini paylaşmak benim için paha biçilmez bir deneyimdi. Bugün burada olmak, onlarla beraber gülmek, öğrenmek ve geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak bana büyük mutluluk verdi. Onların her zaman yanındayım. Bu ülke için hayal kuran gençlerimizin destekçisi olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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