Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret - Son Dakika
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Politika

Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret

Özel gündeme getirdi! X\'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sosyal medya platformu X'teki yüzlerce hesaba erişim engeli getirme girişiminde bulunduğunu iddia etti. X'ten (Twitter) Özel'i doğrular nitelikte bir açıklama gelirken "700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

24.03.2025 09:01
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) muhalif televizyon kanallarına yönelik yaptırımları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sosyal medya platformu X'teki yüzlerce hesaba erişim engeli getirme girişimine sert tepki gösterdi.

ÖZEL: SOSYAL MEDYAYI BASTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün meydanların sesini duyuran muhalif televizyon kanallarına RTÜK muhtırası verdikleri yetmiyormuş gibi, bugün de BTK üzerinden X platformundaki yüzlerce hesaba erişim engeli talep edip sosyal medyayı bastırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

TWITTER'DAN ÖZEL'İ DOĞRULAYAN AÇIKLAMA

Özel'in gündeme getirdiği iddiayı doğrulayan bir açıklama ise X platformundan geldi. Sosyal medya platformu X (Twitter), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren bazı hesapların erişime kapatılmaları ile ilgili açıklama yaptı. X'ten yapılan açıklamada " Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz. " denildi.

"ÇOK SAYIDA MAHKEME KARARINA İTİRAZ EDİYORUZ"

X'e ait Global Government Affairs hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz.

Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlı bir platform sağlamak X için her şeyden önemlidir ve biz Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inanıyoruz. Bu ilkeleri hukuk sistemi aracılığıyla savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. X, faaliyet gösterdiğimiz her yerde her zaman ifade özgürlüğünü savunacaktır."

Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret

Sosyal Medya, Özgür Özel, Teknoloji, Politika, Twitter, Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • BURAK HANZADE:
    KONUŞULSUN İSTEMİYOR AKP AMA GİDİYOSUNUZ HIRSIZ VE BAŞÇALAN 49 35 Yanıtla
  • caps lock:
    Arkadaşlar silkelenip kendinize gelin artık lütfen. Tek adam rejimi bizim ülkemiz için hayırlı olmadı. Bu tek adamı denetleyecek hiç bir kurum yok. 2018 den beri bu tehlike katlanarak büyüyor. Çoluğunuza çocuğunuza daha iyi bir hayat sunmak için lütfen silkelenin particilik yapmayın. İktidar Akp Chp o bu olmuş farketmiyor fakat tek adam rejimi bizim için hiç iyi olmadı. Lütfen düşünün biraz. 38 24 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Diktatör deyince kiziyolar ommuğuna goduklarim 34 15 Yanıtla
  • Baarn22!:
    nohut beyinliler sizi tek siz donun once kendi iclerinde anlasamiyorlar donup bakin bir Dort tarafi dusmanlarla cevrili bu ulkeyi nasil yogecekler sorun RTE degil sorun karsisinda kabiliuyetli bu ulkehi sirtlaya bilecek biri yok nohut beyminiz algilasa bir 0 0 Yanıtla
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