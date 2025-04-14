Özel, İmamoğlu\'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı en çok merak edilen hususlardan biri...

"BİRİSİ ONUN ADINA ÇIKAR KAZANIR"

Bu konuda daha önce bir açıklama yapan Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını zorlayacağız ama olmazsa, birisi onun adına seçimi kazanır" diyerek kendisinin de aday olabileceğinin sinyalini vermişti.

"EKREM BEY GELDİKTEN SONRA..."

Bu açıklamanın yankıları sürerken Özel'den adaylıkla ilgili sürpriz bir çıkış daha geldi. "Ekrem Bey içerideyse, en yüksek oyu kim alırsa o aday olur" diyen Özel, "Ekrem Bey geldikten sonra, o arkadaş da başka bir göreve gelir" ifadelerine yer verdi. Ancak Özgür Özel'in bahsettiği, "İmamoğlu cezaevinden çıkınca görevi devralır" formülünün mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasal bir karşılığı olmadığı, böyle bir sistemin anayasada yer almadığı ifade ediliyor. Mevcut sisteme göre halk doğrudan cumhurbaşkanını seçiyor ve istifa dışında görev devri söz konusu olamıyor.

SEÇİME KADAR CEZAEVİNDE Mİ OLACAK?

Özel'in bu söylemleriyle bazı çevrelerce İmamoğlu'nun ceza alacağı ve seçime kadar cezaevinde olacağı beklentisinin bir kabulü olarak yorumlandı. CHP tabanını İmamoğlu'nun aday olamayacağı fikrine hazırlayan Özel'in bir sonraki adım olarak "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı olmalıdır" kampanyasının başlatılabileceği konuşuluyor.