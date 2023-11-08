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Özel'in, Demirtaş'a selam göndermesi Akşener'i kızdırdı! İttifak kapılarını kapattı - Son Dakika

Özel'in, Demirtaş'a selam göndermesi Akşener'i kızdırdı! İttifak kapılarını kapattı

08.11.2023 15:10  - Güncelleme: 15:14

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam söylemesine göndermede bulundu. CHP ile ittifak kapılarını kapatan Akşener, "Herkeslere selamlar gitti, biz hariç. Zaten sadece o yan yana gelmenin bundan sonra çok zor olduğunun bir işaretidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda yaptığı konuşmada Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'ya selam göndermesi, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kızdırdı. Kulislerde Kılıçdaroğlu döneminin ardından iki partinin tekrar ittifak yapabileceği konuşulurken Akşener grup toplantısında, "Herkeslere selamlar gitti, biz hariç. Zaten sadece o yan yana gelmenin bundan sonra çok zor olduğunun bir işaretidir" ifadelerini kullandı.

İTTİFAK İDDİALARI KONUŞULUYORDU

Seçim öncesi 6'lı Masa'da yan yana oturan İYİ Parti Meral Akşener ve eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun arası, seçim mağlubiyetinin ardından bozulmuştu. Kılıçdaroğlu hafta sonu kurultayda genel başkanlık koltuğun Özgür Özel'e kaptırırken, kulislerde iki partinin yerel seçimlerde ittifak yapabileceği konulmaya başlandı.

"BUNDAN SONRA KİMSEYE KEFİL OLMAYIZ"

Ancak bugün grup toplantısında konuşan Akşener, Özel'in kurultayda kürsüde "Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun." sözlerini anımsattı. Akşener ittifak kapılarını kapatarak "Herkeslere selamlar gitti, biz hariç. Zaten sadece o, yan yana gelmenin bundan sonra zor olduğunun işaretidir. Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Kişisel ikbal siyasetini de, ittifak diye paketlenen menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız. Bize İYİ Partimizi kurduran, memleketi sokak sokak gezdiren, bize durmayı yasaklayan inadımız işte bundandır.

Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Özgür Özel, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'in, Demirtaş'a selam göndermesi Akşener'i kızdırdı! İttifak kapılarını kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel'in, Demirtaş'a selam göndermesi Akşener'i kızdırdı! İttifak kapılarını kapattı - Son Dakika
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