Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz? - Son Dakika
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Politika

Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?

Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Oğlum" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin herhangi bir yorum yapmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili soru yöneltilen Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, eski genel başkanın uzun süredir siyasi konularda bir görüş belirtmediğini ifade etti.

23.03.2025 14:51
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanırken terör soruşturmasından serbest bırakıldı.

AKŞENER'İN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Tutuklama kararı gündem yaratırken eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Oğlum" dediği İmamoğlu ile ilgili yaşanan bu önemli gelişmelere sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE SORULDU

Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'a ulaşan Odatv, eski İYİ Parti liderinin hem İmralı süreci hem de İmamoğlu'nun gözaltına alınması, diplomasının iptal edilmesi gibi konularda ne düşündüğünü sordu.

"UZUN SÜREDİR GÖRÜŞ BELİRTMİYOR"

Akşener'in kalemi Esma Bekar, genel başkanın uzun süredir siyasi konularda bir görüş belirtmediğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Hakan1421:
    ne yapsın hırsıza sahip mi çıksın 78 80 Yanıtla
    İbrahim İlhan:
    Tayyip ona yeni görev vermis 7 1
    Bilgehan Göktürk:
    Hırsız kim?Küçük hırsızla ilgilenmeyin!!!Esas büyük hırsızları görmüyorsunuz... 4 3
  • yobaz deşen:
    çünkü meral de ajan idi ak partili 76 39 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Meral Akşener ne kadar haklıymış bugün anladınız mı. Samsun’dan güneş gibi doğan dedi. Ama iki korkak belediyeyi kaybetmekten korktu ama yine de belediyeyi kaybetti. Sırada Mansur Yavaş var. Bay Kemal gelsin kurtarsın sizi. 58 42 Yanıtla
    Emir Konez:
    aynı tezi ben savunuyorum ancak belli bir kesim aksenere yükleniyorlar ve aynı kesim KK Yi tekrar getirip ,akp Yi bir dönem daha başkan yapmanın pesindeler 3 1
  • Ayhan Sevilir:
    kadın zaten " kefil olduklarimızın, destek olduklarımızin yaptıklarını duyunca içim parçalandı ve desteğimizi hemen çektik" dedi.daha ne desin? zaten Devletin haklı olduğu bilinmese ortam 56 olurdu 58 24 Yanıtla
    Erkan Ozdemir:
    DEVLET EŞİT DEĞİLDİR HÜKÜMET... DAHA BUNU BİLE ANLAMAKTAN ACİZ YARATIKLAR SİZİ 1 2
  • Taner Avcı:
    ne ile tehdit ettilerse bir sustu,haala konuşamıyor 49 22 Yanıtla
  • Trabzon:
    NE DESİN BENİM EKREMİM ÇALDI ÇIRPTI RÜŞVET ALDI AMA FAKİRDEN DEĞİL ZENGİNDEN ALDI YİĞİDİM Mİ DESİN 33 32 Yanıtla
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