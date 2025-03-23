Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?

Cemil Moroglu:

Meral Akşener ne kadar haklıymış bugün anladınız mı. Samsun’dan güneş gibi doğan dedi. Ama iki korkak belediyeyi kaybetmekten korktu ama yine de belediyeyi kaybetti. Sırada Mansur Yavaş var. Bay Kemal gelsin kurtarsın sizi.

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