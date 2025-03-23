İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanırken terör soruşturmasından serbest bırakıldı.
Tutuklama kararı gündem yaratırken eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Oğlum" dediği İmamoğlu ile ilgili yaşanan bu önemli gelişmelere sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.
Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'a ulaşan Odatv, eski İYİ Parti liderinin hem İmralı süreci hem de İmamoğlu'nun gözaltına alınması, diplomasının iptal edilmesi gibi konularda ne düşündüğünü sordu.
Akşener'in kalemi Esma Bekar, genel başkanın uzun süredir siyasi konularda bir görüş belirtmediğini ifade etti.
Son Dakika › Politika › Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz? - Son Dakika
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