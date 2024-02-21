Özel mi Kılıçdaroğlu mu? \'\'Hangisi daha başarılı?\'\' anketinde aradaki fark çok fazla

Politika

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılmasından sonra koltuğu sallanmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in karşısında ağır bir yenilgi alarak görevi bırakmak zorunda kalmıştı. O günden sonra genel başkanlık koltuğuna oturan Özel'in performansı da tartışılmaya başlandı.

"HANGİSİ DAHA BAŞARILI?" ANKETİ

Hal böyleyken Areda Survey, 25-29 Ocak tarihleri arasında çarpıcı bir araştırmaya imza attı. 2 bin 24 kişi ile yapılan araştırmada katılımcılara "Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştırırsanız hangisini Genel Başkan olarak daha başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'E FARK ATTI

Bu soruya cevap verenlerin yüzde 62'lik büyük bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verirken, Özgür Özel'i başarılı bulduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 37'de kaldı.