Özel mi Kılıçdaroğlu mu? ''Hangisi daha başarılı?'' anketinde aradaki fark çok fazla - Son Dakika
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Politika

Özel mi Kılıçdaroğlu mu? ''Hangisi daha başarılı?'' anketinde aradaki fark çok fazla

Yerel seçimlerle ilgili geri sayım devam ederken CHP seçmeniyle yapılan anketten çıkan sonuç hayli şaşırtıcı... Ankette katılımcılara ''Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştırırsanız hangisini genel başkan olarak daha başarılı buluyorsunuz?'' sorusu yöneltildi. Bu soruya Özel cevabını verenlerin oranı yüzde 37 olurken, tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullananların oranı ise yüzde 62 olarak belirlendi.

21.02.2024 15:32  Güncelleme: 15:45
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılmasından sonra koltuğu sallanmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in karşısında ağır bir yenilgi alarak görevi bırakmak zorunda kalmıştı. O günden sonra genel başkanlık koltuğuna oturan Özel'in performansı da tartışılmaya başlandı.

"HANGİSİ DAHA BAŞARILI?" ANKETİ

Hal böyleyken Areda Survey, 25-29 Ocak tarihleri arasında çarpıcı bir araştırmaya imza attı. 2 bin 24 kişi ile yapılan araştırmada katılımcılara "Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştırırsanız hangisini Genel Başkan olarak daha başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Özel mi Kılıçdaroğlu mu? 'Hangisi daha başarılı?' anketinde aradaki fark çok büyük

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'E FARK ATTI

Bu soruya cevap verenlerin yüzde 62'lik büyük bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verirken, Özgür Özel'i başarılı bulduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 37'de kaldı.

Özel mi Kılıçdaroğlu mu? \'\'Hangisi daha başarılı?\'\' anketinde aradaki fark çok fazla

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel mi Kılıçdaroğlu mu? ''Hangisi daha başarılı?'' anketinde aradaki fark çok fazla - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ender Kervancıoğlu: Yüzde 200 başarılı olsa ne çare. Hizmeti almak isteyen, faydayı görmek isteyen insan sayısı önemli. Cahil millet celladına aşık olmuş. Kiranın maaştan yüksek olduğu ülkede, emekli maaşının asgari ücretin neredeyse yarısına denk geldiği ülkede iktidar halen seçiliyorsa o ülkede zeka sorunu vardır. Maalesef kurunun yanında yaş da yanıyor. 245 143 Yanıtla
  • babasultan: anketi akp genel merkezinde mi yaptınız 124 121 Yanıtla
  • Ümit Aydın: Al birini vur ötekine. 147 55 Yanıtla
  • Cankanali: ikisini topla 1881 le çarp gene bir adam etmez. 102 83 Yanıtla
  • ali çakmak: Anketi kk mı yaptırmış ?? 86 57 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Reis kılıcdarın gidisine üzülmüs gerisini siz düsünun 68 32 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Kılıçdaroğlu adamdı. Özgür özel de iyi sadece genç 57 36 Yanıtla
  • Mert kursun : ikiside aynı al birini vu ötekine aşagı yukarı 5 tane göze gözüken parti var hepsi aynı emeklilerin maaşı asgari ücret olması lazım biz yapacaz kimse demiyorki biz zam yapmayacaz maaşlara fiyatları düşürecez telemiz deger kaybediyor emekliye bu kadar asgari ücrete bukadar memura bukadar siz her yaptıgınızda ev sahibi gıda sektörüde milleti yapıyor 31 31 Yanıtla
  • bedir arslan: aynen sende olduğu gibi 5 3
  • Necati Kaya: Sen mevcut olana vurdurmaya devam et Ümit Aydın. 2 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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SON DAKİKA: Özel mi Kılıçdaroğlu mu? ''Hangisi daha başarılı?'' anketinde aradaki fark çok fazla - Son Dakika
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