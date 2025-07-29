Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım - Son Dakika
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Politika

Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım

Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım
29.07.2025 10:55
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CHP lideri Özgür Özel, yapılacak ilk seçimde partisini birinci yapamaması halinde siyaseti bırakacağını söyledi. Ayrıca her miting sonrası anket yaptırdıklarını belirten Özel, "Toplumun yüzde 70'i, AK Parti'nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, 'Bunlar çaldılar' algısına inanmıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı seçildiği Kasım 2023'teki kurultayda verdiği sözü hatırlatan Özel, "Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım" dedi.

Ekonomim'den Vahap Munyar'a konuşan Özel açıklamasının devamında ise, "Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim yerel seçimlerde daha önce kullanılmış şarkıları geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

ELİNDEKİ ANKETİ AÇIKLADI

Mitingler sonrası yapay zeka desteği ile analiz edilen anketler yaptırdıklarını belirten Özel. "Bir kere toplumun yüzde 70'i, AK Parti'nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, 'Bunlar çaldılar' algısına inanmıyor. Oluşturulmaya çalışılan algıya karşı, 'Tencere dibin kara, seninki benden kara' gibisinden bir tutumu doğru bulmuyoruz. Vatandaşın şunu görmesini, anlamasını istiyoruz: Bunlar birbirini satmıyor, iftiraya teslim olmuyor, karşıladıkları krize dönük başarılı bir yönetim sergiliyor. Yaptırdığımız anketlere göre her mitingde, ilde, ilçede değişikliğe gidiyoruz. Verdiğimiz mesajları değiştiriyoruz. İlk günlerde, 'İmamoğlu'na özgürlük' konusu konuşmalarımızın yüzde 70'ini oluşturuyordu. Artık yüzde 70 ekonomi üzerinde duruyoruz." şeklinde konuştu.

Özgür Özel, AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • setutk iyi:
    Yerel seçimlerde birinci oldun ne değişti cep değişti ya genel de birinci olursanız hiç düşünmeden edemiyorum özel 27 27 Yanıtla
  • yasingoktas0606:
    senin dedende aynını söylüyordu. politikacıların sözüne güvenilmez 20 21 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Küçük belediye ve büyük belediye tam gaz cebellezi 19 17 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Özgür kardeş sen siyaseti bırakma çünkü siyaset seni bıraktı senin bundan da haberin yok 16 17 Yanıtla
  • TURGUT ÇELİK:
    Hayal kurmakta güzel birşey ama ötesi yok 17 15 Yanıtla
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