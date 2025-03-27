Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane\'den ayrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından CHP'nin çağrısıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de mitingler düzenlendi. Mitinglerde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mart'tan bu yana Saraçhane'deki İBB binasında kaldı.

PERSONELLE VEDALAŞIP AYRILDI

Özgür Özel, bu akşam son kez Saraçhane'de İstanbullularla bir araya geldi. Özel, İBB Başkanvekili seçiminin yapılmasının ardından 7 gündür kaldığı İBB binasından personelle vedalaşarak ayrıldı.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN OLDU

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Valiliği'nin kararıyla başkanvekili seçmek için oy verdi. Üçüncü turda yapılan seçimde de Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur sonucunda CHP'nin adayı Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi.