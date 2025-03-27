Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı

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CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanvekili seçiminin ardından 7 gündür kaldığı Saraçhane'deki İBB binasından ayrıldı. Özel binadan ayrılırken personellerle tek tek vedalaştı.

27.03.2025 08:15
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından CHP'nin çağrısıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de mitingler düzenlendi. Mitinglerde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mart'tan bu yana Saraçhane'deki İBB binasında kaldı.

PERSONELLE VEDALAŞIP AYRILDI

Özgür Özel, bu akşam son kez Saraçhane'de İstanbullularla bir araya geldi. Özel, İBB Başkanvekili seçiminin yapılmasının ardından 7 gündür kaldığı İBB binasından personelle vedalaşarak ayrıldı.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN OLDU

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Valiliği'nin kararıyla başkanvekili seçmek için oy verdi. Üçüncü turda yapılan seçimde de Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur sonucunda CHP'nin adayı Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi.

Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane\'den ayrıldı
Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • BURAK HANZADE:
    eline emeğine yüreğine sağlık başkanım halka umut oldun bir fitili ateşledin cahillere gerek yok makarnacı kömürcülere gerek yok şerefli namuslu insanlar arkanda seninleyiz 20 72 Yanıtla
  • 19971997:
    hirsizi yolsuzun pesinden 7 gün hapis yatti.. neyin sahibi oldu 57 20 Yanıtla
  • Murat Zor:
    bide böyle kaldıkları yerden mazlum rolğnde resim paylaşmazlarmı. az sahtekar değilsiniz ha 57 16 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    yolun açık olsun can bir kıvılcım yaktın arkandayız 14 41 Yanıtla
  • ismail seçkin:
    Abi çalmış mı çalmamış mı onu söyle. Çalanın alnını karşıla ki halk yanında olsun. Aksi halde zor be birader. Vizyon yok. Bu şekilde mi ülke yönetecek siniz. Gözlerinizde kin nefret dolu. Bağırıp duruyorsunuz. Biraz tatili hak ettiniz. 32 9 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    kaldığı yeri paylaşıp mağdur edebiyatı yapmış yazan ak kyunlar olmuş onu 3 gün pınarhisar cezaevinde yatıp 22 yıldır mağduru oynayan başçalanınıza yazın !! 11 20 Yanıtla
  • 78908900:
    Haha haa geri vites özgür kendisine destek çıkmayan İngiliz sosyalist partisine cok kırılmış... Ulan siz mi herkes hırsızın yolsuzun peşinden gidecek. 23 6 Yanıtla
  • Korul Nuri:
    Yunanistandan Iltica kanunu,avrupa yalakalarina ve yaltakcilarina iltica Talebi kabul görüyormus.Alalim sizleri söyle öne,itinizide atinizida alin buyyyruuun. 8 1 Yanıtla
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