Özgür Özel, Arabuluculuk Görüşmesi Yaptı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, arabuluculuk için görevlendirilen 3 milletvekili ile makamında görüştü.

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile görüştü. Görüşmeden sonra gazetecilerin görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna Milletvekili Altay "Siyaset müzakere ve münakaşa işidir" dedi. - ANKARA