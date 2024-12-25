Özgür Özel: Asgari Ücret Hayal Kırıklığı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, asgari ücretin beklentiyi karşılamadığını söyledi.

Özel "Açıklanan rakam, ne işçilerin ne de toplumun beklentisini karşıladı ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı." ifadesini kullandı.

Asgari ücretin alım gücünün hızla eridiğini belirten Özel, "Devletin belirlediği enflasyon oranı yüzde 48, ancak asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 78. Bugün 22 bin liralık asgari ücret, gerçekte 10 bin liranın altındaki bir alım gücüne denk geliyor. Hükümet bu rakamlarla halkı gözden çıkardığını açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, cumartesi günü Ankara'da 66 sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılacak olan mitinge katılacaklarını ifade ederek, "Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri Tandoğan'daki mitinge davet ediyorum. Oraya etkin bir katılım göstereceğiz. Sivil topluma, emekçilerin sesinin yükselmesine güç vereceğiz." açıklamasını yaptı.

"Madem ki bu asgari ücretle geçim olmaz, o zaman seçim olması lazım." ifadesini kullanan Özel, "Bu yılı mücadele ve seçim yılı olarak değerlendiriyoruz. Var gücümüzle bu sıkıntıları dile getirmek üzere sahada olacağız." şeklinde konuştu.

"Enflasyonun altında bir rakam belirlenmesi bizi üzdü"

Mahmut Arslan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Arslan, "Bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücretin çıkması söz konusu değil. Katılımcı, çoğulcu ve demokratik değil. Aynı zamanda uzlaşmayı öneren, isteyen bir yapı değil." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi bizi de çok şaşırttı ve son derece üzdü." diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En azından Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) rakamlarını dikkate alsanız bile yüzde 45 civarında bir enflasyon söz konusu. Bunun üzerinde bir refah payıyla hiç değilse asgari şartlarda bir belirleme söz konusu olacakken maalesef enflasyonun altında bir rakamın belirlenmiş olması bizi gerçekten üzdü. Çünkü bu bir asgari ücret değil. Bu geçim ücreti, Türkiye'de geçinmenin şartlarını çok iyi biliyoruz."