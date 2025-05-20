CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, Barolar Birliği Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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