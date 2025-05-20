Özgür Özel, Barolar Birliği Başkanı Sağkan\'ı Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ı kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, TBB Başkanı Sağkan ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Görüşmede Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci eşlik etti.