Özgür Özel: Beklentimiz Yok, Mücadeleye Var mısınız? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel: Beklentimiz Yok, Mücadeleye Var mısınız?

Özgür Özel: Beklentimiz Yok, Mücadeleye Var mısınız?
05.06.2026 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kişisel beklentilere karşı milleti koruma kararlılığını vurguladı.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Bizim kendi adımıza hiçbir beklentimiz olmadı, olmayacak ama kişisel beklentilerin bu millete bir hezimet daha yaşatmasına izin vermeyeceğim." dedi.

Özel, Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen programın ardından Amasya'ya giderken, Taşova ilçesinde yol kenarında kendisini bekleyen partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Amasya'nın Pirinççi Mahallesi'nde partililerle bir araya gelen Özel, yaptığı konuşmada, TBMM'ye ve Anıtkabir'e yaptıkları yürüyüşte ve bayramlaşma programında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Bambaşka bir gecede bambaşka duygularla Amasya'da olduklarını dile getiren Özel, "Elbette kızgınlığınızı, öfkenizi anlıyorum ancak bizim bu öfkeyi dirence, mücadeleye, kararlılığa çevirip, öfke sözlerini umut ve kararlılık sözlerine dönüştürüp kurulan kumpası altüst edip, hesapları bozup hep birlikte iktidara yürümemiz lazım. Bunun için öfke sözleri yerine umut ve kararlılık sözlerini istiyorum. İktidar, iktidar, iktidar." ifadesini kullandı.

Özel, hep birlikte emekliyi, emekçiyi, işçiyi, çiftçiyi ve bilhassa gençlerin geleceğini kurtarmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim kendi adımıza hiçbir beklentimiz olmadı, olmayacak ama kişisel beklentilerin bu millete bir hezimet daha yaşatmasına izin vermeyeceğim. Bunun için birlikte mücadeleye, bu gece olduğu gibi nerede olmanız gerekiyorsa orada olmaya var mısınız? Birlikte yürüyecek miyiz? Birlikte başaracak mıyız? O zaman bütün Türkiye görsün Amasya'nın güzelliğini, hepinizi çok seviyorum."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Amasya, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Beklentimiz Yok, Mücadeleye Var mısınız? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Yürekleri ağza getiren anlar 21 aylık çocuk balkondan düştü Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
Düzce’de apartmanda ceset bulundu Düzce'de apartmanda ceset bulundu
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti

23:32
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen’in yeni adresi belli oldu
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yeni adresi belli oldu
23:01
Ankara’da Tarkan izdihamı: Koç Holding’in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
22:36
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı
22:20
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız
Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
21:51
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel’e seçim otobüsü almak için Bodrum’daki evini satışa çıkardı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı
21:50
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ı ikna edip İran’a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 23:57:00. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Beklentimiz Yok, Mücadeleye Var mısınız? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.