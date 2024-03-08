Özgür Özel, belediye başkan adayı yerine Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı

Elazığ Valiliği: Kadın girişim kooperatifine operasyon iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi himayesinde faaliyet yürüten Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifine yapılan operasyon iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, yapılan operasyonun kamu kurum ve kuruluşlarına zarar veren suçlarla ilgili olduğunu belirtti ve haberlerde yer alan belediye başkan yardımcısının ifadeye çağrıldığı bilgisinin doğru olmadığını vurguladı.