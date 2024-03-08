Özgür Özel, belediye başkan adayı yerine Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı
KÜTAHYA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da CHP'nin belediye başkan adayı yerine Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'da otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti. Konuşmasının sonunda CHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'yi tanıtmak isteyen Özel, orada bulunan Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın elini kaldırdı. Özel'i Milletvekili Kasap uyararak Eyüp Kahveci'nin elini kaldırmasını sağladı.
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