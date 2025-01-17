CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesinde görev yapan personeli ziyaret etti.
Özel, elebaşılığını Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından sabah Beşiktaş Belediyesine geldi.
Belediyede görevli personele ziyarette bulunan Özel, çalışanlarla sohbet etti.
Özel, daha sonra belediyeden ayrıldı.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel Beşiktaş Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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