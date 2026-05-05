Özgür Özel, Birlik Vurgusu Yaptı

05.05.2026 20:48
Özgür Özel, CHP mitinginde birlik ve beraberlik mesajları vererek, iktidara gelmeleri durumunda refah vaadinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vallahi biz, köyümüzde, beldemizde, ilçemizde düğünü AK Parti'lilerle, MHP'lilerle beraber yapıyoruz. Cenazeyi birlikte kaldırıyoruz. Biz bu ülkeyi ayrıştıran, bölen değil, birleştiren Türkiye'nin kurucu iradesiyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük'te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu. Kentin yeterli yatırım alamadığını savunan Özel, partisinin iktidara gelmesi halinde ülkenin refaha kavuşacağını söyledi. Özel, "Bizi ayakta tutan, ellerinizdeki ay yıldızlı al bayraklardır. Türkiye İttifakı renklerini o bayraktan alır. Milli takım kazanınca sevinen, filenin sultanları ile birlikte gözyaşı döken, dünyanın öbür ucundaki güreşçinin zaferiyle ayağa kalkan kim varsa Türkiye İttifakı'ndadır. Bizim gönlümüz onlarla birliktedir" diye konuştu.

Ülkenin değerlerine saygı duyan herkesle birlikte hareket edeceklerini belirten Özel, "Kim bu ülkede bu ülkenin sınırlarına, kurucularına, bayrağına, toprağına saygılıysa bizim için hiç uzakta değildir. Biz son dönemde yapılan saldırılarda bir partiyi değil, bir ülkeyi savunuyoruz. Bir ülkenin demokrasiyle yönetilmesini savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gün didişme günü değil"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ni "baba ocağı" olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağıdır. Herkes baba ocağına doğar. Kimi orada kalır, kimi başka yeri arar. Ama huzuru bozulan bilir ki orada bir baba ocağı vardır. Kapısı açık, çayı demli, çorbası sıcak bir ocaktır. O baba ocağının tapusu ne bendedir ne de bir başkasında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Gün, demokratların, Cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin birbiriyle didişme günü değil; Cumhuriyet'e ve sandığa sahip çıkma günüdür."

"Devr-i sabık yapmayacağız"

Özel, konuşmasının devamında geçmişe dönük bir hesaplaşma anlayışı içinde olmayacaklarını da belirterek, "Gençler 'gün gelecek, devran dönecek' diyor. Bunu duyan kimse 'CHP gelirse bizden hesap soracak' diye düşünmesin. Biz kimseyi verdiği oydan, üye olduğu partiden dolayı sorumlu tutmayız. Devr-i sabık yapmayız" dedi.

Toplumsal birlik mesajı veren Özel, "Biz bu ülkeyi ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayıştan geliyoruz. Kutuplaştırmaya değil, kucaklaştırmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze açıklaması

Özel, konuşmasında Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya da değinerek, "Geçtiğimiz günlerde Gazze'ye yardım taşıyan filoya saldırı oldu, 20'si Türk 175 kişi gözaltına alındı. Buna ilişkin gerekli tepkinin verilmediğini düşünüyoruz. Yapılan açıklamaları kınıyoruz" diye konuştu. - KARABÜK

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
