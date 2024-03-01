Özgür Özel ilk kez anlattı: Hatay için Mert Fırat'la da görüştük - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel ilk kez anlattı: Hatay için Mert Fırat'la da görüştük

31 Mart seçimleri öncesi Hatay'da yaşanan adaylık tartışmaları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Oyuncu Mert Fırat'a "Seni ankete koyalım mı?" diye sorduklarını aktaran Özel, "Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK'dan olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" dedi.

01.03.2024 09:19  Güncelleme: 09:36
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CHP lideri Özgür Özel, Tv100 yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel, Hatay'da adaylık tartışması hakkında, "Mert Fırat ile konuştuk, ankete koyalım mı dedik, istemedi. Haluk Levent de değerlendirdi 'olmaz' dedi.

"ANKETE KOYMADAN KİMSEYİ ATAMAM"

Haluk Levent 'evet' deseydi ankete konulurdu. Haluk Levent meselesini şöyle anlatayım; 60 parti meclis üyemize dedik ki 'Hatay kritik, kafa kafayayız, aday değiştiği takdirde birtakım destekler almamız söz konusu ama ankete koymadan kimseyi atamam, temas ettiğiniz, aklınıza yatan kişilerle görüşün. Onay veren olursa bana bildirin, WhatsApp'tan bana yazın.' dedim, 'Ben ankete koyacağım onları, 1 haftanız kaldı' dedim.

"MERT '30 GÜNDE 28 GÜN TURNEM VAR' DEDİ"

İki ayda bir yapılıyor ya parti meclisi, biz şu ana kadar 3 ayda 13 parti meclisi yaptık. O kadar demokratik bir kanalı işletmeye çalışıyorum. Bu arkadaşlardan kimi çok farklı isimler, mesela Mert Fırat dediler. Mert Fırat ile de konuştuk, 'Seni ankete koyalım mı?' diye sorduk. Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Haluk Bey de değerlendirmiş, 'Olmaz' demiş. Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" diye konuştu.

Özgür Özel ilk kez anlattı: Hatay için Mert Fırat\'la da görüştük

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Son Dakika Politika Özgür Özel ilk kez anlattı: Hatay için Mert Fırat'la da görüştük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Zeynep Yedidağ: Adam bulamıyorlar çok vahim!Çook! 44 8 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Toplama araba gibi bu ne ya. Biseyide becerebilin ya 25 4 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: Lütfü savaşın yerinde olsam 2 gün kala istifa ederim ayıp adamla dalga geçiyorlar resmen hala aday varken 1 ay kala aday konuşuluyor 26 0 Yanıtla
  • Pinokyo: Ben hariç herkese teklif götürmüşler. 21 1 Yanıtla
  • astragan: ne hataymış bu? birilerine çamur atacam derken ellerine yüzlerine bulaştı. 15 1 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu: Geçenlerde çalışıyorum telefonum çaldı bı baktım Özgür arıyor hayırdır dedim sen beni arayıp sormazdn işin düşünce mi ariyosn yok abi falan dedi her neyse Hatay belediye başkan adayı olurmusun dedi yok dedim ısrar etti falan yine yok dedim kapattım işi düşünce aranmayı hiç sevmem:) 12 1 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Ne yapsın kendi içlerinde adam olmadıklarını kendileride biliyor sokakta gorduklerine teklif götürmüşler 5 0 Yanıtla
  • EBUBEKİR YILDIZ: Yapay zekada da Mert Fırat çıkmış sanırım 3 0 Yanıtla
  • huseyin ergun: Kaybedecekseniz, kimin kaybettiği önemli mi? 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Özgür Özel ilk kez anlattı: Hatay için Mert Fırat'la da görüştük - Son Dakika
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