Özgür Özel CHP Grup Başkanı Seçildi

Özgür Özel, 110 milletvekilinin oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) grup başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) (TBMM) Kapalı Grup Toplantısı, parti Genel Merkezinde başladı. Toplantıda, Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95'inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de CHP lideri Özel'e desteklerini bildirdi. Özel, böylece 110 oy ile grup başkanlığına seçilmiş oldu. - ANKARA