Özgür Özel: CHP\'nin Yürüyüşü Kararlılıkla Devam Edecek

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Bu yürüyüşün parolası kararlılıktır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi birdir, beraber olacaktır. Seçilmiş genel başkanıyla birlikte bu parti tekrar yürüyüşüne devam edecektir." dedi.

Sivas'ın Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde partililerle bir araya gelen Özel, daha sonra Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde düzenlenen programa katıldı.

Özel, buradaki konuşmasında, yeniden belediye statüsü kazanan beldede 7 Haziran Pazar günü yapılacak yerel ara seçimlerde CHP'nin Belediye Başkan adayı Nazım Demirkol'a destek istedi.

Mutlak butlan kararına değinen Özel, "Birileri diyormuş ki, 'Partinin başını değiştirdiler. Artık Özgür Özel yok. Eğer bu seçimi burada CHP kazanırsa Özgür'e yaramaz, butlana yarar, oy vermeyin, başka adaya oy verin.' Beni seven pazar günü sandığa gidecek, adayımız Nazım Demirkol'a oy verecek." diye konuştu.

Sandığa sahip çıkacaklarını, partilerine ve adaylarına sarılacaklarını belirten Özel, "Beni seviyor musunuz? Beni destekliyor musunuz? Pazar günü gösterin bunu. Sahip çıkın adaya. Damarlarında Çevrecik akan evladınızı size emanet etmeye geldim." ifadesini kullandı.

Nazım Demirkol'un seçildikten sonra kimseyi ayırmadan hizmet edeceğini, beldenin sorunlarını çözeceğini aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken İstanbul, Ankara, Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanlarımız kaya gibi arkasında duracak. Biz el birliğiyle bu beldeye omuz vermeye, Çevrecik'in sıkıntılarını el birliğiyle çözmeye kararlıyız. Bu meydanı böyle dolduranlara, beldesine sahip çıkanlara, partisine, iradesine, genel başkanına sahip çıkanlara selam olsun, helal olsun."

Partisi ve partililer adına bir yürüyüşe çıktığını vurgulayan Özel, "Bu yürüyüşün parolası kararlılıktır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi birdir, beraber olacaktır. Seçilmiş genel başkanıyla birlikte bu parti tekrar yürüyüşüne devam edecektir." dedi.

Buradaki programın ardından Erbaa ilçesine geçen Özel, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmasında, 31 Mart 2024'teki seçimlerde 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisini birinci parti yaptıklarını söyledi.

Özel, vatandaşların yüzünü güldürene, partilerini iktidar yapana kadar durmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Siz benimle bir devri kapatıp bir devri açmaya hazır mısınız? Bir kez daha Türkiye ittifakını kuracak mıyız? Bu ülkeyi var eden işçilerin, emekçilerin, çiftçilerin, emeklilerin ve yarının umudu gençlerimizin bir arada mücadeleyi kazandığı bir yürüyüşte birlikte miyiz? Benimle yürüyecek misiniz? Ben asla yürüyüşten vazgeçmeyeceğim. Haydi bakalım, yolumuz açık olsun."