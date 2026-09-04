Özgür Özel Çorlu\'daki halk buluşmasında yeni partinin Türkiye\'nin yeni umudu olduğunu söyledi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara seslendi. Özel, partisinin Türkiye'nin yeni umudu olduğunu belirterek, "Bu iktidarı değiştireceğiz, milletin, halkın iktidarını kuracağız" dedi.

Çorlu'daki halk buluşmasında konuşan Özgür Özel, partisinin halktan aldığı destekle büyüdüğünü ifade etti. Partililerin aidatları ve destekleriyle mütevazı bir genel merkez ile araçlara sahip olduklarını söyleyen Özel, Çorlu'da da yeni parti ilçe başkanlığının bulunduğunu belirtti.

Özel, "Kimi binalar var, içinde insan yok. Bomboş... ve kendilerine meşruiyet arama çabasındalar. Kimi binalar var, meydanlar dolu, içerisi almaz. İçerisi almaz bu meydanları" ifadelerini kullandı.

"Yeni Parti Türkiye'nin yeni umududur"

Konuşmasında partisinin toplumun farklı kesimlerine hitap ettiğini belirten Özel, "Yeni Parti artık Türkiye'nin yeni partisidir. Yeni Parti Türkiye'nin yeni umududur. Yeni Parti ev kadınlarının yeni partisidir. Yeni Parti gençlerin yeni partisidir. Yeni Parti emeklilerin yeni partisidir. Yeni Parti emekçilerin yeni partisidir. Esnafın, köylünün, memurun, herkesin yeni partisi" dedi.

"Bu iktidarı değiştireceğiz"

Özel, geçmişte elde ettikleri seçim başarısına da değinerek, birlikte Türkiye'nin yüzde 65'ini kazandıklarını savundu. Özel, konuşmasında iktidar değişikliği mesajı vererek, "Partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapmıştık. Hep beraber Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanmıştık. Herkesin umudu olmuştuk. Dimdik ayaktayız! Bu iktidarı değiştireceğiz! Yeni, milletin, halkın iktidarını kuracağız" diye konuştu.

"Çorlu'yu, Tekirdağ'ı kucaklayın"

Özel, partililere ve vatandaşlara geçmişte farklı siyasi tercihlerde bulunan kişilere de ulaşmaları çağrısında bulundu.

Özel, "Çorlu'yu kucaklayın, Tekirdağ'ı kucaklayın. Bizden olsun olmasın geçmişte, herkesi kucaklayın. Yeni Parti, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların yeni partisidir! Atatürkçülerin yeni partisidir! Milliyetçilerin yeni partisidir! Yeni Parti Trakya'nın yeni partisidir! İktidara yürümektedir" dedi.

Konuşmasının sonunda Tekirdağ'ın ve Çorlu'nun tüm kesimlerine selam gönderen Özel, vatandaşlara teşekkür ederek, "Hepinizi kucaklıyorum. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Özel'e Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer eşlik etti.