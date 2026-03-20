Özgür Özel'den Bayram Kutlaması

20.03.2026 14:14
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 siyasi parti liderini arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve 15 siyasi parti liderini telefonla arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, ?Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ?Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen, ?Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ?Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın bayramını kutladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş
İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt’te rafineriler durdu İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

14:10
Milli Takım’ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
12:18
İsrail’de Casusluk İddiası: Yedek Asker Gözaltında
İsrail'de Casusluk İddiası: Yedek Asker Gözaltında
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
11:05
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
