Özgür Özel\'den Hamza Dağ tepkisi: İzmir\'e kayyım atamaya çalışıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Foça'da düzenlenen mitingde CHP'nin Foça adayı Saniye Bora Fıçı için "Sonuna kadar güveniyorum, kefilim." sözleriyle destek istedi.
Özel, genel seçimleri hatırlatarak "Çok istediğimiz, hep birlikte çok çalıştığımız, sonuca çok üzüldüğümüz yüzyılın son seçimini kaybettik. Ama bizim hepimizin bir tek görevi var; yılmamak, üzülmemek, tükenmemek ve vazgeçmemek." dedi.
Özgür Özel, emeklilerin sorunlarıyla ilgili de konuşarak "Geçen sene 5 liraydı, 7 bin 500 lira 1500 simit alırdı. Bu sene gevrek 10 lira oldu, 10 bin liraya bin tane alıyorsun. Hesap bin 500 gevrek alandan bin gevrek alana gerilemiş. Bu kaybın adı birilerinin eliyle hepimizin cebinden zenginlere servet transferidir" ifadelerini kullandı.
Özel, "31 Mart günü sandıklar dile gelip konuştuğunda AK Parti, Cumhur İttifakı 'belki Foça'yı kaybettik, belki İzmir'i kaybettik, biz yine emekliden oy alıyoruz, biz yine köylerden oy alıyoruz, kimse maaşa, zamlara bakmıyor' denirse, mayısta Erdoğan'a oy verenler yine oy verirse hayat pahalılığının siyasette bir maliyeti yok diye düşünecekler, zamların bir maliyeti yok diye düşünecekler. Onun için emekliler, köylüler, çiftçiler; bu seçimde AK Parti'ye sarı kartı göstermenin zamanıdır." dedi.
Özel, konuşmasında "Bu seçim sağ-sol seçimi değil; bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa geçirme seçimi. Bu seçim, pahalılıktan bıkmış, yoksullaştırılmış milyonların hükümete isyan seçimi" ifadelerini kullandı.
Özel ayrıca AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ın "bağımsız aday" gibi seçim kampanyası yapmasına tepki göstererek "İzmir'de rozeti çıkararak, bıyığı incelterek, genel başkanlarının fotoğrafını asmayarak bir yarışa girişenler var. İzmir'in bütün gençlerini bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Getirdikleri aday geçmişte alkol yasası görüşülürken gece 22.00'den sonra alkol satılmamasını '20.00'den önce satılsa ne olur, hiç satılmasa ne olur' diyen aday, gelmiş şimdi içkili mekanları geziyor, gelirsek karışmayız diye." ifadelerini kullandı.
Özel, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Boğaziçi'ndeki rektörü kim atadıysa Hamza Dağ'ı da o atadı arkadaşlar. İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor. Buna İzmir geçit vermeyecek." dedi.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Hamza Dağ tepkisi: İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor - Son Dakika
AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun vaatlerini yerine getirmemesi ve karanlık ilişkilere girmesi üzerine karalama kampanyası yürüttüğünü belirtti. Ökten, Çerçioğlu'nun AK Parti adayı Mustafa Savaş'a yönelik iftiralarının ve karalama çalışmalarının kendi sonunu getireceğini söyledi. Ayrıca, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde dönen yolsuzluk ve usulsüzlüklerin şehrin imajını olumsuz etkilediğini ve halkın yaşam kalitesini düşürdüğünü vurguladı.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'e gelerek çeşitli programlara katıldı. Akar, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ettikten sonra şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Gündoğan Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret eden Akar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Akar, Balıkesir'e gelmenin mutluluğunu ifade ederek, hemşehrilerine selamlarını iletti.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Mumcular'da düzenlenen iftar programının ardından seçim mitingini coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirdi. Tosun, konuşmasında Bodrum'un sorunlarına değinerek, projelerini anlattı ve halktan destek istedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan'da ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, hizmet ve eser belediyeciliği vurgusu yaparak, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden herkesi kucakladıklarını belirtti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise tecrübenin adının Memduh Büyükkılıç olduğunu ifade etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyadan duyurduğu gece döneri sahur programında gençlerle bir araya geldi. Aktaş, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, her ay bir defa gece döneri yapacaklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da yaptığı konuşmada, Şabanözü ilçesini Çubuk üzerinden Ankara'ya bölünmüş yolla bağlayacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin her tarafını bölünmüş yollarla donattıklarını ve Şabanözü-Ankara yolunda da çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Şabanözü Orta yolunun ihalesinin yapıldığını ve D100'e kadar devam edeceğini ifade etti.
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Akarsu Park'ta düzenlenen etkinlikte şoför esnafıyla bir araya geldi. Savaş, belediye başkanı seçilmesi halinde taksi ve servis araçlarına takılacak araç kameralarının ücretini karşılayacaklarını belirtti. Ayrıca, şehrin kronik sorunlarını çözeceklerini ve Aydın'ın rekabet gücünü artıracaklarını vurguladı. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ile şoför esnafının sıkıntısını çözemediklerini ifade etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli'de seçim çalışmalarına katıldı. Davutoğlu, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sema Silkin Ün ile beraber meydanda vatandaşlarla sohbet etti, seçimde destek istedi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Davutoğlu, İsrail'i kınadı. Kentteki programı kapsamında kafeler bölgesinde üniversite öğrencileriyle sohbet etti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yonis Akkaplan'ın cenazesi, Kırveli Camisinde düzenlenen törenin ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. Törene Akkaplan'ın yakınları, Salihli Belediye Başkanı, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer gaziler de katıldı.
CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, Aliağa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, projelerini anlattı. Güç, işçileri ekmeğinden etmeyeceğini, şiddet uygulamayacağını ve çalmayacağını söyledi. Ayrıca, halk ekmek fiyatını 7 gün boyunca 7 liraya çıkaracaklarını ve daha sonra tekrar 5 liraya düşüreceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un önemini vurgulayarak, İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını açacaklarını belirtti. Erdoğan, İstanbul'daki mevcut metroların tamamının kendilerine ait olduğunu söyledi ve İstanbul'un temel sorununun vizyon ve beceri eksikliği olduğunu ifade etti.
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