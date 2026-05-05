Özgür Özel'den Enflasyon ve İktidar Eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkeler yeni koşullarda kendilerine yeni yön tayin etmeye, yeni ittifak ilişkileri kurmaya girişiyor. Biz içinden geçtiğimiz bu süreçte Türkiye'nin birinci partisi olmanın verdiği sorumlulukla hareket ediyoruz. Önce ülkemizi, sonra partimizi, en son kendimizi düşünüyoruz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisan enflasyonunun yüzde 4,8, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,4 olarak açıklandığını anımsattı.

TÜİK'e göre geçen yıl 100 liraya satılan bir ürün ya da hizmetin fiyatının bu yıl 132 liraya yükseldiğini, Merkez Bankası tarafından yüzde 16 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon hedefine ise neredeyse yılın ilk 4 ayında ulaşıldığını söyleyen Özel, "Öyle bir noktadayız ki hiçbir hedefini tutturamayan iktidar, milleti enflasyona ezdiren, ekonomiyi yönetemeyen ve artık yönetme umudu kalmamış bir noktaya sürüklendi." diye konuştu.

Yılın ilk 4 ayında oluşan enflasyon nedeniyle asgari ücretin 4 bin 100 lira, en düşük emekli aylığının da 3 bin lira eridiğini iddia eden Özel, 3 ay önce asgari ücretle 1870 ekmek alınırken şu anda 1605 ekmek satın alınabildiğini aktardı.

"Türkiye'nin yıllık 32,4'lük enflasyon oranıyla Avrupa'da açık ara birinci, dünyada da beşinci sırada yer aldığını" öne süren Özel, "Dünya Servet Raporu ilan edildi ve AK Parti'nin kara düzeninde 30 milyon ve üzerinde serveti olanların sayısı son 5 yılda Türkiye'de 2 bin 174'ten 4 bin 208 kişiye çıktı. Son 5 yılda biz yoksullaşırken, işsizlik artarken, bu kadar yaşam sıkıntısı varken, bütün gençler ve aileleri geleceğinden daha endişeliyken Türkiye'de 4 bin 208 kişi 30 milyon doların üzerinde servete erişti." ifadesini kullandı.

Mazota, doğal gaza, sebze ve meyveye, iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini, tarladan 3,75 liraya alınan elmanın markette 40 liraya satıldığını belirten Özel, Hal Kanunu'nun "inatla çıkarılmadığını" söyledi.

Orta Vadeli Program'a göre vatandaşların gelecek 3 yılda 48 trilyon lira vergi ödeyeceğini kaydeden Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani 86 milyon nüfusa böldüğünüzde kişi başına, 1 aylık bebekle 90 yaşında dedem de dahil 558 bin lira vergi verecek. Ama bu vergi yoksulun, orta sınıfın, eskinin orta direğinin, şimdinin yoksullarının sırtında. Bu ülkede 40 bin lira maaş alan yılda iki maaşını, 60 bin lira maaş alan 2,5 maaşını, 70 bin lira maaş alan 3 maaşını vergiye veriyor. Böyle bir vergi düzeni var. Dünyanın en adaletsiz vergisi dolaylı vergi. Türkiye'de toplam vergilerin neredeyse yüzde 65'i. Ne demek o? En zenginle en fakirin eşit ödediği vergi."

Kurumlar vergisinin yüzde 11 olduğuna dikkati çeken Özel, "Geri kalan, hepimizin verdiği vergi yüzde 89. Bunun adı vergide AK Parti'nin kara düzenidir. Bunu alaşağı etmeden ne emekli kurtulur, ne emekçi kurtulur, ne esnaf kurtulur, ne köylü kurtulur. Ülkede bir vergi düzeni yok, vergi adı altında bir soygun düzeni var." sözlerini sarf etti.

Milletin algı operasyonlarına karnının tok olduğunu, son yerel seçimlerde iktidar için tercihini gösterdiğini dile getiren Özel, "Millet o günden bugüne CHP'yi tüm saldırılara, iftiralara, haksızlıklara, şeytanlıklara rağmen sahiplendi, dimdik ayakta tutuyor. CHP kurulduğu gün olduğu gibi bugün bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisi." değerlendirmesinde bulundu.

"İktidar, Avrupa'nın ona sunabileceği bu fırsatı göremiyor"

İktidarın dış politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Özel, Türkiye'nin bir yalnızlığa ve çıkmazın içerisine sokulduğunu, ülkeye, onarılması güç zararların verildiğini ileri sürdü.

Küresel sistemin dengelerinin yeni krizlerin temellerini attığını, bu krizlerin de dünyadaki sistemi kökünden sarstığını vurgulayan Özel, "Ülkeler yeni koşullarda kendilerine yeni yön tayin etmeye, yeni ittifak ilişkileri kurmaya girişiyor. Biz içinden geçtiğimiz bu süreçte Türkiye'nin birinci partisi olmanın verdiği sorumlulukla hareket ediyoruz. Önce ülkemizi, sonra partimizi, en son kendimizi düşünüyoruz. Çünkü ülkenin kurucu partisi olarak 100 yıl önce özgür ve bağımsız Cumhuriyetimizi nasıl, hangi bedellerle kurduğumuzu ve onu bugünlere kadar getirecek olan dış politika deneyimini köklü hariciye geleneğini çok iyi biliyoruz." dedi.

Güçlü ülkelerin çok kutuplu dış politikaya yöneldiğini anlatan Özel, "Türkiye'nin ise iktidarın hataları, umutları ve tercihleri yüzünden ABD Başkanı Donald Trump yönetimine bağımlı hale geldiğini" iddia etti.

Trump'ın, ABD'yi NATO'dan çıkarmak istediğini ifade eden Özel, "Böyle bir durumda NATO'da Amerika'dan sonra en büyük ordu Türkiye'ye ait olduğu için Türkiye'nin ağırlığının artacağını, Avrupa'nın yükselen güvenlik kaygıları sebebiyle Türkiye'ye yeni alanlar açabileceğini, Türkiye için yeni bir fırsatın ortaya çıktığını bütün dünya söylüyordu. Ama öyle olmuyor. Çünkü bu iktidar, Avrupa'nın ona sunabileceği bu fırsatı göremiyor, Trump'ın ona çizdiği hattan çıkamadığı için değerlendiremiyor." görüşünü öne sürdü.

