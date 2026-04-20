Özgür Özel'den Fenerbahçe Opet'e Tebrik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Gurur duyduk. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'i yürekten kutluyor, 3'üncü kez gelen bu şampiyonlukta emeği geçen tüm sporcuları, teknik heyeti ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum."
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?