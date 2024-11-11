Özgür Özel'den Gökhan Şenyürek'e Destek

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Giresun İl Başkanı da olan Dr. Gökhan Şenyürek'e bir hasta yakını tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.