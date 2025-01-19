Özgür Özel'den Hrant Dink'i Anma

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülmesinin 18'inci yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Herkesin bildiği ama kimsenin kılını kıpırdatmadığı bir sürecin sonunda yitirdiğimiz Hrant Dink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anıyorum. Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız." ifadesini kullandı.