Özgür Özel'den İran Açıklaması

13.03.2026 11:53
Özgür Özel, İran'a yönelik saldırıları onaylamadıklarını ve barış için demokrasi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İran'a yönelik uluslararası meşruiyeti bulunmayan saldırıları da İran'ın komşularına yönelik saldırılarını da asla onaylamıyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, dün akşam düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çevrim içi olarak katıldı.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in başkanlığında yapılan toplantıda, Genel Başkan Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ile Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oluşturulan normlara dayalı, hukukun üstünlüğü ve serbest ticaret ilkesini esas alan küresel, liberal sistemin yoğun ve yıkıcı bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Avrupa'nın da birçok sorunla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Özel, "Ekonomik alanda ticaret savaşları, bilişim teknolojilerindeki dönüşüm; siyasal alandaysa artan popülizm, radikalleşme, İslamofobi, antisemitizm; güvenlik alanında Ukrayna-Rusya savaşı, göç ve siber tehditler; stratejik alanda ise Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilir bir müttefik olma konumundan sorun yaratıcı konuma kayması ve küresel belirsizlikler gibi zor ve sınamalı bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, Türkiye'nin sahip olduğu konumu, imkan ve kapasitesiyle Avrupa'nın güvenliğine ve demokrasi mücadelesine katkı yapabilecek bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Değerli yoldaşlar, karşımızda kural, ilke, hukuk, norm tanımayan (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi var. Birkaç saatlik operasyonla başka bir ülkenin devlet başkanını tutukluyor. Müttefik bir ülkeden toprak talep edebiliyor. 72 bin kişinin öldüğü yere hiçbir kurala uymadan başında kendisinin olduğu bir kurul atayabiliyor. Bu hukuksuzlukların sonuncusunu da İran'da yaşıyoruz. İran konusunda tüm dünyanın ilerici ve demokrat kesimlerinin gurur kaynağı olacak bir duruş sergileyen değerli dostum Pedro'yu buradan bir kez daha tebrik etmek isterim."

Biz de İran konusunda daha çatışmaların başladığı ilk andan itibaren savaşa karşı tavrımızı ilan ettik. Yalnızca bölgemizi değil, tüm dünyayı ateşin içine, derin bir krize sürükleme riski barındıran bu savaşın sonuna kadar karşısındayız. İran'a yönelik uluslararası meşruiyeti bulunmayan saldırıları da İran'ın komşularına yönelik saldırılarını da asla onaylamıyoruz. İran rejimi, baskıcı, otoriter, kendi yurttaşlarına karşı kolayca zalimleşen bir rejimdir. Buna karşılık ABD ve İsrail de asla birer demokrasi havarisi olarak görülemez. Demokrasi, bir ülkeye bombalar yağdırılarak ithal edilemez. İran'ın geleceğine karar verecek olan da kendi yurttaşlarıdır."

Dünyada 2010'dan bu yana savaşların artışına tanık olunduğuna işaret eden Özel, "Dünyada demokrasideki gerileyiş ile artan savaşlar arasındaki bağlantıya dikkati çekmek isterim. Bizim gündemimiz, barış için demokrasi olmalıdır. Trump'ın iddia ettiği 'güç yoluyla barış' yerine, barış yoluyla güç perspektifini önermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, İran savaşının bedelini İran'da yine çocukların ve sivillerin ödediğine dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:

"Savaşın bedelini tüm dünyada çalışanlar ödeyecek. Artan enerji maliyetleri de yüksek enflasyon da işsizlik de dönüp düşük gelir seviyesindeki grupları vuracak. Bu yüzden barışı, demokrasiyi savunmak, aynı zamanda insanların ekonomik refahını ve kırılgan grupları savunmak anlamına geliyor. Kendi ülkem Türkiye, bugün bu küresel barış ve demokrasi mücadelesinin en kritik cephelerinden biridir."

Kaynak: AA

