Özgür Özel'den Kurultay Çağrısı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Burada yapılacak iş, daha önce 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu, 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultayı yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır, seçime girmesi tehlikeye girmektedir." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, partisinin bugünkü Grup Toplantısı'nda kimin konuşacağının günlerdir tartışıldığını belirtti.

"Bu kürsüde, ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, zafer olarak görmüyorum." diyen Özel, "Ancak bu kürsüde CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı'nın konuşma yapmasının sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin, Türkiye'deki milyonların ve bu salonda bulunan bu güzel insanların yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir." diye konuştu.

Geçen yıl elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i yad eden Özel, Zeyrek'in vefatının seneidevriyesi nedeniyle Manisa'ya gideceğini, bugünkü Grup Toplantısı'nı yapamayacağını söylediğini ancak bunun fırsat olarak görülmesi üzerine, toplantıda konuşma kararı aldığını anlattı.

TBMM'nin milli iradenin tecelligahı olduğuna işaret eden Özel, "Burası seçilmişlerin yeridir. Eğer bir seçilmiş, ona verilen görevi, bugün ona verilen görev bu kürsüdür, ele verilen bayrağı bir kere bırakmaya koysun, o bayrağı bir bırakırsanız millet bir daha elinize vermez." ifadelerini kullandı.

Bu konuyu herkese danıştığını, en son "Ferdi Zeyrek'in sesiyle karar verdiğini" belirten Özel, "Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım." dedi. Özel, bu kararını inatlaşma değil, vazife üstlenme gereği olarak aldığını dile getirdi.

Partisinde yaşanan sorunların "CHP'nin iç işi" olarak ifade edilmesini ve CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik mahkemece verilen "mutlak butlan" kararını eleştiren Özel, "Mesele ne öyle parti içi mesele ne bir başka mesele. Mesele, CHP'yi, olası tüm adaylarıyla, kurumsal kimliğiyle, lideriyle, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan, Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil. Kimse bu işi parti içi bir mesele sanmasın." dedi.???????

Kendisine destek verenleri, "Türkiye'yi kuruluş ayarlarından, Gazi Mustafa Kemal'in emanetinden koparmaya çalışanlara karşı kopmayan halka" olarak nitelendiren Özel, şöyle devam etti:

"O yüzden hem Ferdi'nin ölüm yıl dönümünde bize bunları yapanlara, o kararı alanlara, aldırtanlara, o karara uyanlara hem Genel Merkez'de o kara günü yaşatanlara hem de bugün bu Meclis'in altında cüret edilen bu meseleye, o kötücül akla, o AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkım, hakkımı helal etmiyorum."

Özel, "Meclis'te paralel CHP Genel Merkezi oluşturulduğu" eleştirilere tepki göstererek "Bu millet paralelin kim olduğunu bilir. Bu millet, emniyet müdürü varken emniyetteki emniyet imamının paralel olduğunu bilir. Bu millet seçilmişler varken atanmış paralelleri bilir." diye konuştu.

"O kurultayı yapmalısınız"

Tarihi bir eşikte bulunduklarını, bu eşiğin artık geri dönülemez bir noktaya geldiğini söyleyen Özel, "Ümit ediyorum, butlan kararından, partiye yapılan saldırıdan ve bugün burada cüret edilen meseleden sonra bir aklıselim hakim olur ve bu kritik eşik geri dönülmez bir şekilde aşılmaz." diye konuştu.

Partisinin 2 milyon üyesi olduğunu kaydeden Özel, bunlardan kurultay istemeyen 2 bin kişi dahi bulunamayacağını savundu.

Muhalefet partilerinin, baroların, sendikaların, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının, kamu hukukçularının CHP'nin kurultaya gitmesi yönünde fikir beyan ettiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Şimdi bu yaşananlarla birlikte 'tedbir var kurultay yapamayız' diyenlerin, 'kurultay sürecini başlatacağız' açıklamasını duyduk. Burada tarihi fırsat ve eşik şuradadır: mademki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz, ki başka yolu yoktur, mademki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, bir tek kurultayı ortadan kaldırmış istinafın kararı, o kurultayı yapmalısınız. Yapacaksınız, başka çaresi yoktur. 'Efendim birkaç ay sonraya söyleyelim, bir takvim ilan edelim, bir yıla yayalım, AK Parti bizi nerede sıkıştırırsa, o seçime o şekilde yakalanalım'... Burada yapılacak iş, daha önce 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu, 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır, seçime girmesi tehlikeye girmektedir."

(Sürecek)